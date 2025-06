Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Educar um filho é uma jornada desafiadora, repleta de dúvidas, inseguranças e momentos de exaustão. Como equilibrar limites e afeto sem cair em extremos? A resposta não está em fórmulas mágicas ou regras inflexíveis, mas na compreensão do desenvolvimento infantil e na construção de uma relação baseada no respeito mútuo.



Em “Eduque sem medo de errar (nem de acertar!)”, lançamento da psicóloga Dani Fioravante pela Academia da Editora Planeta,o leitor encontrará um guia acessível e embasado que desmistifica conceitos associados à parentalidade e oferece estratégias práticas para lidar com desafios cotidianos sem recorrer a punições ou ao medo. No início da obra, o leitor já é incentivado a externalizar inseguranças e problemas. Com base nisso, a autora propõe reflexões e alternativas realistas para pais e responsáveis pensarem sobre o comportamento dos filhos.



"Eduque sem medo de errar” é um convite para refletir sobre a paternidade e a maternidade, e construir uma educação fortalecendo a autonomia, a autoestima e a resiliência da criança. O livro é dividido de acordo com a etapa do desenvolvimento da criança, apresentando temas como: entrada na escola e início da alfabetização; a fase dos porquês; a descoberta da sexualidade; como lidar com as birras; relação entre irmãos; e transtornos de aprendizagem.



Na obra, o leitor encontrará orientações organizadas por idade e temas específicos, além de

exercícios para colocar em prática tudo o que aprendeu. O objetivo não é apenas evitar os erros do passado, mas também criar um caminho novo, mais leve e consciente. Afinal, não basta que a criança apenas cresça fisicamente saudável, mas também se desenvolva emocionalmente.

reprodução



Serviço

•Livro: Eduque sem medo de errar (nem de acertar!)

• Autora: Daniele Fioravante

• Editora: Selo Academia | Editora Planeta

• Páginas: 224

• Preço: R$ 68,90 (físico)

• Onde encontrar: www.planetadelivros.com.br/; Amazon