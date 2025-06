Pesquisadores vão testar nova terapia celular contra tipo de câncer

Elton Alisson, de Toulouse

Pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e do Instituto Curie, da Universidade de Ciências e Letras de Paris (PSL, na sigla em francês), vão realizar um estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia de uma nova imunoterapia à base de células CAR-T em pacientes com linfoma óculo-cerebral.

O projeto prevê a transferência de tecnologia entre as instituições para a produção de versões dessas células de defesa (os linfócitos T) que têm sido geneticamente transformadas pelos pesquisadores franceses para o tratamento desse tipo raro de câncer que se desenvolve no sistema nervoso central, afetando o cérebro e os olhos.

O escopo do projeto foi apresentado durante a FAPESP Week França, que aconteceu entre os dias 10 e 12 de junho em Tolouse, capital da região da Occitânia, no sul do país.

“A ideia é que os pesquisadores franceses tragam para o Brasil essas versões aprimoradas de células CAR-T e que nós possamos ajudá-los nas fases finais do desenvolvimento e na realização do estudo clínico. Concluído esse processo, pretendemos estabelecer um acordo que permita a transferência de tecnologia para podermos licenciá-la para o SUS [Sistema Único de Saúde]", disse à Agência FAPESP Diego Clé, professor da FMRP-USP e coordenador do projeto do lado brasileiro.

Por meio de projetos apoiados pela FAPESP (13/08135-2 e 14/50947-7), os pesquisadores da FMRP-USP, em parceria com o Instituto Butantan, começaram a partir de 2019 a desenvolver no Brasil essa terapia celular avançada. Iniciada em 2017 nos Estados Unidos, a estratégia é baseada na modificação genética de linfócitos T extraídos dos próprios pacientes e manipulados em laboratório para identificar e eliminar células tumorais.

A iniciativa resultou em 2022 na criação, em Ribeirão Preto, do Nutera – a primeira fábrica de produtos celulares da América Latina, voltada a produzir terapia celular CAR-T, contou Clé.

“Os investimentos em pesquisa básica feitos por agências de fomento, como a FAPESP, permitiram desenvolver a terapia celular no Brasil, fazer a translação de um produto de bancada para a prática clínica e escalonar a produção com a fábrica”, disse o pesquisador.

“Fazemos um produto com células CAR-T nacional com custo equivalente a um terço dos produtos comerciais disponíveis no Brasil hoje, cujos preços variam de R$ 2,5 milhões a R$ 3 milhões. E uma das vantagens de fazer um produto nacional é a possibilidade de incorporá-lo ao SUS”, sublinhou.