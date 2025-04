Câncer de rim: biópsia pode ser decisiva para o tratamento adequado

A descoberta de um nódulo no rim costuma gerar apreensão aos pacientes. Surge então a dúvida: todo tumor renal precisa ser operado imediatamente? Especialistas apontam que nem sempre. A biópsia renal é um recurso diagnóstico valioso que pode mudar completamente o rumo do tratamento. A técnica percutânea guiada por ultrassom é um procedimento minimamente invasivo, sem cortes, que permite identificar se o nódulo é realmente um câncer ou outra condição benigna — muitas vezes evitando cirurgias desnecessárias ou ajudando a definir melhor a estratégia terapêutica.

De acordo com o ultrassonografista e especialista em biópsias, Dr. Bruno Farnese, a biópsia renal guiada por imagem pode esclarecer com rapidez o tipo exato da lesão. “Este exame permite identificar se o nódulo é um tumor benigno ou um tumor maligno, como o carcinoma, linfoma, metástase e até mesmo infiltração leucêmica — e direcionar o tratamento mais adequado com mais segurança e agilidade”, explica.

Quando a biópsia renal é indicada?

Embora muitos tumores renais ainda sejam tratados diretamente com cirurgia, existem situações em que a biópsia guiada por imagem é altamente recomendada:

Pacientes com doenças clínicas importantes associadas, como insuficiência cardíaca e doença renal crônica, em que uma cirurgia deve ser cuidadosamente planejada.

Suspeita de metástase renal de outro câncer em tratamento (como mama e pulmão) ou até mesmo infiltração renal por tumores de origem em células sanguíneas, como o linfoma e infiltração renal em alguns casos de leucemia.

Diferenciar tumores benignos de tumores malignos.

Pacientes com rim único ou função renal já comprometida.

Antes da realização de tratamentos não cirúrgicos, como as ablações do tumor guiadas por imagem.

Operar nem sempre é a melhor opção

Um exemplo recente foi o da atriz Susana Vieira, que, em 2024, foi diagnosticada com câncer no rim enquanto estava em cartaz com a peça Shirley Valentine. “Em casos como esse, com suspeita de tumor renal, pode ser discutido com a equipe médica o benefício da realização da biópsia do rim como parte da estratégia de definição do tratamento”.

Segundo Farnese, uma das grandes vantagens da biópsia é a agilidade nos resultados e a recuperação rápida. “O procedimento é realizado em ambiente de Hospital Dia – quando se tem assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período máximo de 12 horas – sem cortes ou necessidade de pontos, com alta hospitalar após algumas horas. Em serviços especializados em Belo Horizonte (MG), o resultado da biópsia é liberado com urgência em cerca de 24 horas úteis após a realização do procedimento, o que permite iniciar o tratamento adequado sem atrasos”, destaca.

A biópsia renal proporciona uma abordagem mais personalizada, especialmente em pacientes com outras comorbidades. Ela contribui para evitar diagnósticos equivocados e procedimentos invasivos desnecessários, garantindo que cada paciente receba o cuidado mais apropriado para o seu caso.

O especialista reforça ainda que, com base no resultado da biópsia, diferentes estratégias podem ser adotadas — desde a cirurgia convencional ou robótica até tratamentos não cirúrgicos, como imunoterapia, ablação do tumor por radiofrequência ou micro-ondas. “A definição da melhor conduta depende do tipo de tumor, estágio da doença e condições clínicas do paciente”, conclui.

