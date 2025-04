Hospital de BH realiza implante de prótese aórtica inovador em Minas

O Hospital Orizonti realizará nesta segunda-feira (28) o primeiro implante da prótese valvar aórtica transcateter (TAVI) Edwards Sapiens Resilia em Minas Gerais. O procedimento, com início previsto para 7h, representa um marco no tratamento de doenças valvares cardíacas, oferecendo aos pacientes uma solução com durabilidade prolongada e reduzida necessidade de futuras intervenções.

A prótese Edwards Sapiens Resilia, recém-aprovada para uso nos Estados Unidos e que acaba de ficar disponível no Brasil, incorpora uma tecnologia inovadora com tratamento anticalcificação, impedindo a degeneração precoce do material. Ao contrário das próteses convencionais, que têm durabilidade estimada em 10 anos, essa tecnologia promete dobrar o tempo, alcançando até 20 anos de funcionamento.

"Essa nova ferramenta representa um avanço significativo no tratamento de doenças da válvula aórtica. A tecnologia anticalcificação e a forma de conservação da prótese, que vem seca, sem a necessidade de ser preservada em solução, garantem um desempenho superior e maior segurança para o paciente", afirma Ricardo Wang, coordenador de Hemodinâmica do Hospital Orizonti e um dos responsáveis pelo procedimento.

"Sua maior durabilidade significa menos intervenções para o paciente ao longo da vida, além de abrir a possibilidade de tratar pacientes que antes não eram elegíveis para o TAVI devido à idade ou outras condições clínicas."

O procedimento será realizado por uma equipe multidisciplinar liderada por Ricardo Wang e Manoel Esteves, hemodinamicistas, e Claudio Parra, cirurgião cardíaco.