Tontura pode sinalizar alterações no cérebro ou na medula; entenda

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A tontura é uma queixa comum nos consultórios médicos, mas nem sempre tem origem no labirinto ou na pressão arterial. Em alguns casos, pode ser sintoma de alterações neurológicas importantes, envolvendo o cérebro ou a medula espinhal.

Segundo o neurocirurgião Felippe Saad, do Hospital Albert Sabin (HAS), identificar a causa exata é essencial para o tratamento adequado. “Tonturas de origem neurológica costumam vir acompanhadas de outros sinais, como alterações na fala, fraqueza muscular, perda de coordenação, formigamentos ou visão dupla. Esses sintomas devem acender um alerta para a investigação de doenças no sistema nervoso central, como acidente vascular cerebral (AVC), esclerose múltipla ou tumores”, explica.