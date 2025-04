Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Em um mundo em que a paciência é uma virtude e ser uma boa menina é algo para toda a vida, nem todas as mulheres têm a chance de expressar o que sentem. Isso traz como consequência quadros de depressão, fadiga crônica, fibromialgia e doenças autoimunes. E por um motivo: elas estão com raiva; é o que afirma Jennifer Cox, psicoterapeuta, em “As mulheres estão com raiva”, livro que chega ao Brasil pela Editora Cultrix.



Com mestrado em neurociência, Jennifer explica que tudo está nas bases da construção da feminilidade desde o berço. Ela ainda traz dados que mostram o que as mulheres sofrem em cada etapa da vida: meninas enfrentam as normas sociais – pelas roupas, brinquedos e tudo mais; garotas são vistas como objetos sexuais e criticadas por causa do corpo; mulheres, por conta da maternidade e as expectativas de carreira; e as idosas quando os médicos e profissionais de saúde costumam ignorar suas queixas.



“As mulheres estão com raiva” mostra como a raiva feminina é sistematicamente abafada pela cultura patriarcal, que muitas vezes promove a ideia de que devem ser gentis, pacifistas e compreensivas, e explora como essa repressão impacta negativamente o bem-estar emocional, psicológico e físico das mulheres.



Jennifer argumenta que a raiva é uma emoção humana normal e válida, essencial para a proteção de direitos e para a expressão de muitas necessidades, e desvenda mitos que associam a raiva exclusivamente a comportamentos destrutivos. Segundo ela, esse sentimento pode ser, sim, uma resposta legítima a injustiças e opressões, na qual a raiva feminina liberada de forma inteligente age como ferramenta de empoderamento.



A obra não apenas oferece uma análise psicológica da raiva feminina, mas também desafia as normas sociais que moldam o comportamento das mulheres, oferecendo-lhes métodos práticos para se reconectarem com sua raiva e aprenderem a expressá-la de maneira construtiva: desde a identificação da raiva reprimida até formas de liberá-la, como a prática da comunicação assertiva e o autoconhecimento emocional.

As mulheres estão com raiva Editora Cultrix/Reprodução



Serviço

• Livro: As mulheres estão com raiva

• Autora: Jennifer Cox

• Editora: Editora Cultrix

• Páginas: 320

• Preço: R$ 64,90 (físico)

• Onde encontrar: www.grupopensamento.com.br