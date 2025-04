Novo capítulo no tratamento da obesidade: Mounjaro chega ao Brasil

A luta contra a obesidade ganha mais um novo aliado: o Mounjaro (tirzepatida), recém-aprovado no Brasil e já considerado um dos medicamentos mais promissores no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Na opinião do médico nutrólogo e especialista em emagrecimento, Felipe Gazoni, o novo medicamento revolucionou a medicina, assim como foi um grande passo na era do Ozempic.

“O Mounjaro apresenta todos os benefícios do Ozempic, mas com uma resposta muito superior, podendo até mesmo sobrepor a própria bariátrica, reduzindo também, de forma significativa, doenças coronarianas, prevenir diabetes, melhorar a função renal, diminuir roncos, entre tantos outros benefícios. Certamente, é hoje a melhor medicação do mundo no combate à obesidade e prevenção de algumas doenças”, comenta o médico.



O que é o Mounjaro?



A tirzepatida é uma molécula inovadora que atua em dois hormônios intestinais - o GIP e o GLP-1 -, ambos envolvidos na regulação do apetite, da insulina e do metabolismo energético. De forma simplificada, ela ajuda a controlar a fome, melhora a resposta à glicose e promove um emagrecimento mais eficiente e sustentável.



Estudos internacionais mostraram uma perda de peso média de até 22% do peso corporal, algo que até então era comparável apenas aos resultados de cirurgias bariátricas.



“Alguns estudos, como um que foi publicado na revista JAMA, mostram que a medicação chegou à média de perda de peso de 26,6% em um uso mais prolongado de 84 semanas”, ressalta o especialista.



Na opinião dele, o Mounjaro é uma medicação inovadora e muito potente, e devemos sempre usar com acompanhamento médico, uma vez que há estudos que mostram que a perda de peso do Mounjaro caiu significativamente em paciente que usaram Ozempic, “por isso sempre devemos seguir orientações médicas para que as medicações futuras não percam a sua eficácia”, recomenda.



