Em busca de aceitação

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O autor Iandê Albuquerque volta à Editora Planeta para lançar o livro: “Quero me pedir desculpas por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa”. Assim como nas publicações anteriores, o autor escolhe uma escrita intimista e acalentadora para dizer que está tudo bem fazer escolhas difíceis, mas, principalmente, sobre a importância de se perdoar por tudo aquilo que estava fora do controle ou não saiu como o esperado.



Para Iandê, o foco da obra é refletir como a vida é curta demais para viver o mínimo das coisas. Para isso, ele apresenta um personagem como o eu lírico. Em “Quero me pedir desculpas…”, o leitor conhece uma tartaruga falando sobre os processos de amadurecimento da vida, superação dos traumas e términos, e sobre não assumir a culpa de situações que não foram causadas por si.



Os temas abordados tratam de conflitos pessoais e românticos de jovens adultos atualmente, que podem encontrar conforto nas palavras pensadas com carinho pelo autor. “Esse livro é sobre não desistir, sobre continuar independentemente dos erros, das decepções e das escolhas equivocadas, e, principalmente, sobre se desculpar”, diz.



O livro apresenta ilustrações exclusivas que complementam os textos, curtos e dinâmicos, de acordo com a progressão dos temas. Cura, decisões erradas, autoestima, mudanças, preocupações, amor, superação e muitos outros temas relacionados com as vivências individuais, mas compartilhadas coletivamente são os componentes desse livro que promete encantar os fãs da escrita de Iandê, assim como agradar a qualquer um que queira uma reflexão sensível sobre sentimentos e um carinhoso olhar para dentro de si mesmo.

Quero me pedir desculpas por todas as vezes que me culpei quando Editora Planeta/Divulgação



Serviço

• Livro: Quero me pedir desculpas por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa

• Autor: Iandê Albuquerque

• Editora: Planeta

• Páginas: 160

• Preço: R$ 51,90 (físico)

• Onde encontrar: www.planetadelivros.com.br; Amazon