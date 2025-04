Conta-gotas

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Atenção à saúde

A Mostra Virtual de Experiências Inovadoras em Atenção Especializada à Saúde (AES), que fica disponível até 20 de abril, apresenta vídeos sobre práticas de gestão em saúde que estão transformando e qualificando o Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais. Foram selecionadas 45 iniciativas que abrangem soluções que vão desde a implantação de telessaúde e de linhas de cuidado a serviços ambulatoriais e hospitalares. “São municípios grandes e pequenos, hospitais públicos procurando soluções para os graves problemas, como fila de espera, má distribuição dos especialistas, escassez de recursos e outros”, destaca o especialista em saúde coletiva Fausto Pereira dos Santos. A mostra é resultado da parceria entre a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e Ministério da Saúde. Para assistir aos vídeos, acesse: expinova.feluma.org.br.

Tia Bete oferece suporte personalizado, auxiliando na contagem de carboidratos e cálculo de doses de insulina Freepik

Tratamento via Whatsapp

Os cuidados voltados à diabetes no Brasil enfrentam um obstáculo significativo: a baixa adesão dos pacientes às consultas e tratamentos. Nesse contexto, surge uma inovação: a Tia Bete, uma assistente virtual baseada em inteligência artificial, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar liderada pelo médico Leonardo Scandolara e o nutricionista Felipe Muller, e treinada a partir das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Acessível gratuitamente via WhatsApp, a Tia Bete oferece suporte personalizado, auxiliando na contagem de carboidratos, cálculo de doses de insulina, oferecendo informações e dicas sobre estilo de vida saudável - tudo com tom leve e acolhedor. A ferramenta incubada no InovaHC vem sendo usada no SUS em um projeto-piloto na cidade de Bofete, em São Paulo. Para usá-la, basta adicionar o número (11) 98050-9019 na agenda e iniciar a conversa com um simples "Olá!".

A exposição interativa "Aedes: que mosquito é esse?", foi relançada em uma versão virtual, em que os visitantes podem explorar o prédio 360º,acompanhando informações da exposição por meio de áudio e legendas em português e inglês, além de tradução em Libras valuavitaly/ Freepik

Exposição sobre Aedes

A exposição interativa “Aedes: que mosquito é esse?”, em cartaz desde outubro de 2023, no prédio histórico do Castelo da Fiocruz,no Rio de Janeiro, foi relançada em uma versão virtual, em que os visitantes podem explorar o prédio 360º, acompanhando informações da exposição por meio de áudio e legendas em português e inglês, além de tradução em Libras. A iniciativa, fruto da parceria entre o Museu da Vida Fiocruz e a SC Johnson, oferece uma experiência interativa e educativa, e está dividida em módulos temáticos, contando com recursos inovadores, como um quintal interativo onde os visitantes podem identificar potenciais criadouros do mosquito, além de observar os insetos de forma detalhada em imagens de microscópio. O público também pode participar de jogos exclusivos e inéditos e assistir a vídeos educativos. Para explorar a exposição e conhecer mais sobre como prevenir as arboviroses, acesse: https://eravirtual.org/aedes-novo/.