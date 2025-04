Sesc e Senac trazem a BH Drauzio Varela para comemorar Dia Mundial da Saúde

No próximo domingo (6/4), das 9h às 14h, o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas e do Senac em Minas, comemorará o Dia Mundial da Saúde (7 de abril) com uma programação exclusiva.

Além disso, serão oferecidos diversos serviços, como: auriculoterapia, ventosaterapia, avaliação corporal, aulas coletivas, aferição de pressão, quick massage, balança de bioimpedância e orientação nutricional massagem rápida. A Praça da Pampulha, em Belo Horizonte, será o espaço para um evento gratuito e aberto ao público, repleto de atividades para todas as idades.





PROGRAMAÇÃO

•Data: 6 de abril (domingo)

•Local: Praça Geralda Damata Pimentel, mais conhecida como Praça da Pampulha.

•Horário: 9h às 14h