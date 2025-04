Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

No livro “Estou com câncer, e daí?”, a produtora de cinema Clélia Bessa vai além de relatar seu diagnóstico. Ela transforma a obra em uma poderosa ferramenta de empatia e informação, tornando a travessia pelo câncer, uma doença frequente e ainda cercada de estigmas, menos solitária. O livro também serve como um guia acolhedor para familiares e amigos de pessoas em tratamento.



Em 2008, Clélia recebeu um diagnóstico precoce de câncer de mama. Se em um primeiro momento ela ficou desnorteada com a notícia, logo decidiu encarar a nova realidade escrevendo sobre sua rotina em um blog. Com a resiliência e o alto-astral pelos quais é conhecida, ela aborda aspectos frequentemente ignorados da vida de mulheres que enfrentam a doença, como autoestima, vida amorosa, os desafios da mastectomia e muitas outras nuances desse processo delicado e desafiador.



À medida que avançava no tratamento, seus relatos sobre o impacto da doença na rotina, nas relações familiares e nas amizades começaram a alcançar uma legião de mulheres, que se identificaram e se fortaleceram com sua abordagem franca e bem-humorada. “Estou com câncer, e daí?”, que reúne esses textos revisados pela autora, é uma leitura essencial para desmistificar o câncer de mama e combater o medo e o preconceito que ainda o cercam.



Os textos curtos, escritos durante o tratamento, trazem reflexões sobre como lidar com o medo e a tristeza, compartilhar a experiência com quem se ama e, acima de tudo, buscar leveza nesse período.



Além do livro, a história de Clélia inspirou o filme “Câncer com ascendente em Virgem", dirigido por Rosane Svartman e estrelado por Suzana Pires, Marieta Severo e Fabiana Karla, que estreou nos cinemas em 27 de março.

Estou com câncer, e daí? Editora Cobogó/Divulgação



Serviço

• Livro: Estou com câncer, e daí?

• Autora: Clélia Bessa

• Editora: Cobogó

• Páginas: 168

• Preço: R$ 49 (físico)

• Onde encontrar:

www.cobogo.com.br; Amazon