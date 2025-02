Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.



Durante sua especialização na Universidade de Dublin, Sarah Crosby começou a criar e postar conteúdo de saúde mental no Instagram. Para sua surpresa, a página logo conquistou um grande público e possui hoje mais de 320 mil seguidores. O objetivo do seu conteúdo é tornar as informações a respeito de saúde mental palatáveis e interessantes ao público geral, enquanto ocasionalmente revela verdades sob um novo prisma, voltado a quem quer se conhecer melhor e está à procura de um guia que o ajude nessa jornada. A partir dessa perspectiva foi que “5 Minutos de Terapia” ganhou vida e foi publicado no Brasil pela Editora Cultrix.



Antes de trazer respostas prontas, fáceis ou rápidas, a terapeuta deixa claro que, na realidade, “não se trata de uma nova abordagem terapêutica que resolverá como num passe de mágica todos os seus problemas em cinco minutos. Tampouco [o livro] é um substituto para a terapia ou qualquer tratamento para saúde mental. [E] não alimentará você com promessas vazias nem venderá uma cura rápida. Também não fará o trabalho que cabe a você, ajudando-o a se sentir mais feliz, mais confortável e mais autoconfiante [de forma automática]”, ressalta.



Os tais “5 Minutos” do título se refere ao tópico “Pausa de Cinco Minutos”, que oferece ao longo de todo o livro exercícios eficazes e práticos para você experimentar em qualquer momento livre. E no fim de cada capítulo, o leitor encontrará os “Lembretes Mentais”, um incentivo de Sarah Crosby para dedicar cinco minutos no fim do dia para refletir sobre os principais temas discutidos.



“5 Minutos de Terapia” está repleto de informações acessíveis, dispostas em pequenos blocos formatados tal como posts feitos para o Instagram. A obra, de forma lúdica e leve, permite que o leitor escolha como prefere ler: se aprofundar em determinado texto ou lê-los na ordem apresentada pela autora. Seus ensinamentos criam para o leitor uma fonte de discernimento, confiança, conforto e apoio para si mesmo e para as pessoas ao seu redor.

Serviço

Livro: Pausa de Cinco Minutos

Autora: Sarah Crosby

Tradução: Marcos Malvezzi Leal

Editora: Cultrix

Páginas: 248

Preço: R$ 50 (físico)

Onde encontrar: Amazon