23ª Corrida do Hospital do GRAACC

No próximo dia das mães, 11 de maio, será realizada, na cidade de São Paulo, a 23ª Corrida e Caminhada Comexport GRAACC. Premiada pela Federação Paulista de Atletismo, a prova está entre as três maiores corridas beneficentes do estado de São Paulo. O valor arrecadado é revertido para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Os interessados podem optar pelos percursos de 10 km e 5 km para a corrida. Já a caminhada possui trajeto de 3 km e possibilita a participação de toda a família, inclusive crianças e pets. Cada participante recebe um número de peito especial, com a foto de um paciente do Hospital do GRAACC, para que visualize por quem está correndo. Todos que terminarem a prova ganham uma medalha. As inscrições, que já estão abertas, podem ser feitas pelo site do GRAACC.

Centro Universitário Arnaldo Janssen - UniArnaldo, oferece o Programa Arnaldo 50+ Universidade Aberta para a Maturidade Programa Arnaldo 50+/Divulgação



Envelhecimento Saudável



Manter a mente ativa e continuar adquirindo novos conhecimentos é essencial para uma vida longa e saudável. Com isso, o Centro Universitário Arnaldo Janssen - UniArnaldo, oferece o Programa Arnaldo 50+ Universidade Aberta para a Maturidade, uma iniciativa de extensão vinculada ao curso de Psicologia, lançada em 2024, voltada para pessoas com mais de 50 anos e sem limite máximo de idade. A iniciativa se estrutura a partir de cinco eixos principais: Promoção da Saúde e Estilos de Vida Saudáveis, Educação Continuada, Interação Social e Intergeracional, Inclusão Digital e Desenvolvimento de Habilidades Artísticas e Culturais. As disciplinas oferecidas, mais de 20, vão desde Canto/Coral, Dança Livre, Espanhol e Inglês Básico, Gastronomia, Pintura, Memórias em Cena, Psicologia, Saúde e Longevidade, Tai Chi Chuan, Xadrez 50+ e Tecnologia sem Medo, entre outras. Para mais informações: https://www.uniarnaldo.com.br/curso/arnaldo-50.



Demência no Brasil



Estima-se que até 2050, cerca de 5,6 milhões de brasileiros sejam diagnosticados com demência, de acordo com o Relatório Nacional sobre Demência, divulgado pelo Ministério da Saúde. Atualmente, 8,5% da população com 60 anos ou mais convivem com o diagnóstico - representando um número aproximado de 2,71 milhões de casos. A demência é uma síndrome neurodegenerativa caracterizada pela deterioração progressiva das funções cognitivas, como memória, atenção, linguagem e raciocínio, que interfere na capacidade de realizar atividades diárias. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, seguida por demências vasculares, frontotemporais, anemias, entre outras condições. Dessa forma, o diagnóstico precoce permite que sejam realizadas estratégias para retardar a progressão da doença, além disso, quanto antes as alterações cerebrais forem identificadas, maior será a janela para atuar sobre fatores modificáveis.