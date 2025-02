Informações de bem-estar

A partir de 2025, o projeto da UFMG “Pausa para um Respiro” oferecerá uma newsletter gratuita sobre práticas de bem-estar, com conteúdos que incentivam mais foco e equilíbrio na rotina. A nova iniciativa amplia a proposta do projeto, que já disponibiliza sessões abertas de meditação mindfulness e cursos livres para as comunidades interna e externa da UFMG. Com foco em práticas contemplativas, a newsletter trará insights, ferramentas e exercícios para fortalecer habilidades de resiliência e compaixão. Mais informações sobre as atividades do projeto serão divulgadas nas redes sociais. As práticas meditativas do “Pausa para um Respiro” estão disponíveis no YouTube e no Spotify, podendo ser acessadas a qualquer momento. Interessados em receber o conteúdo devem se cadastrar em: https://pausaparaumrespiro.substack.com/.

Estima-se que 750 milhões de fumantes no mundo tenham essa intenção, mas muitos não têm acesso a serviços de apoio Lilartsy?/?Pexels



Para parar de fumar

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a primeira diretriz global para ajudar pessoas que desejam parar de fumar cigarros, narguilés, charutos e tabaco de enrolar. Estima-se que 750 milhões de fumantes no mundo tenham essa intenção, mas muitos não têm acesso a serviços de apoio. As recomendações incluem suporte psicológico de profissionais de saúde e tratamentos com os fármacos vareniclina, bupropiona e citisina, que reduzem a vontade de fumar e aliviam os sintomas da abstinência. Em novembro, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido anunciou que distribuirá gratuitamente a vareniclina para cerca de 85 mil pessoas, ajudando a evitar até 9.500 mortes por tabagismo nos próximos cinco anos. O medicamento será fornecido em parceria com a farmacêutica Teva UK, que desenvolveu uma versão genérica. No Brasil, a venda de vareniclina foi suspensa em 2021 devido a níveis acima do permitido da substância N-nitrosodimetilamina, considerada cancerígena.



Gravidez na adolescência

"Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência" A vida Plena/Reprodução

De 1º a 8 de fevereiro, ocorre a “Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência”, com o objetivo de divulgar informações sobre prevenção e educação sexual para reduzir a incidência de gestações precoces. Segundo o Ministério da Saúde, a média de idade da primeira relação sexual no Brasil é de 14,9 anos. Já dados do IBGE (2019) mostram que 36,6% dos adolescentes de 13 a 15 anos já iniciaram a vida sexual. Iniciar a vida sexual precocemente aumenta os riscos de gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis. Para auxiliar pais e responsáveis no diálogo sobre educação sexual, a Libbs Farmacêutica e a MOL Impacto disponibilizam gratuitamente o “Guia da Adolescente: Como Falar de Sexo em Casa”. O material pode ser acessado em: https://avidaplena.com.br/saude-da-mulher/periodo-fertil/puberdade/guia-da-adolescente-como-falar-de-sexualidade-em-casa/.