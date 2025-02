Relação entre mãe e filha

O primeiro vínculo de uma pessoa é com a mãe. Do cordão umbilical à amamentação, essa relação simbiótica molda o indivíduo tanto física quanto psicologicamente. Em “De Amor e Outros Ódios”, a escritora e psicanalista Camila Anllelini apresenta uma personagem inspirada em suas próprias experiências por meio de uma série de crônicas e cartas dirigidas à mãe.



Finalista do Prêmio Minuano de Literatura 2024 (categoria narrativas curtas) e semifinalista do Prêmio Jabuti 2024 (categoria crônicas), o livro nasceu do desejo da autora de ajudar as pessoas a aceitarem suas próprias contradições. "Cada leitor ou leitora que me procura para dizer que encontrou algo de si nas páginas desse livro, me faz acreditar ainda mais nesse trabalho", afirma Anllelini.



Narrado em primeira pessoa, o livro traz personagens sem nome, mas com personalidades marcantes. A mãe, sobrevivente de um acidente quase fatal, valoriza intensamente a vida. A filha a define como uma "mulher ao avesso", pois vê nela um espírito livre e vibrante, enquanto se percebe como alguém que busca ordem no mundo, talvez para equilibrar essa liberdade materna. A relação transita entre preocupação, ressentimento e uma profunda admiração.



A filha enxerga na mãe a criança que, de certa forma, reprimiu dentro de si. Como se os papeis se invertessem, assume um papel quase parental, tentando organizar o caos que percebe na mãe.



Com uma escrita franca e intensa, Camila Anllelini constroi em “De Amor e Outros Ódios” um retrato da complexidade da relação materna. Entre a delicadeza poética e uma força visceral, a autora expõe memórias e feridas que, apesar de muitas vezes não serem ditas, permanecem marcadas. Entre risos e lágrimas, o livro convida o leitor a refletir sobre esse primeiro e fundamental vínculo de todo ser humano.

Capa do livro De Amor e Outros Ódios Fotos: Editora Patuá/Divulgação



