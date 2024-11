Os viajantes estão sendo alertados sobre os perigos do envenenamento por metanol após a morte de seis turistas no Laos.

O metanol é um produto químico industrial encontrado em fluidos anticongelantes e de limpadores de para-brisa.

Não se destina ao consumo humano — e é altamente tóxico.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode ser prejudicial. Algumas doses de bebida alcoólica clandestina que contenham a substância podem ser letais.

O que o metanol faz com você?

O metanol tem a aparência e o sabor do álcool, e os primeiros efeitos são semelhantes — ele pode fazer com que você se sinta embriagado e enjoado.

Inicialmente, as pessoas podem não perceber que há algo errado.

O dano acontece horas depois, quando o corpo tenta eliminá-lo do organismo, metabolizando-o no fígado.

Este processo gera subprodutos tóxicos chamados formaldeído, formiato e ácido fórmico. Eles se acumulam, atacando nervos e órgãos, o que pode levar à cegueira, ao coma e à morte.

"O formiato, que é a principal toxina produzida, age de forma semelhante ao cianeto e interrompe a produção de energia nas células, e o cérebro parece ser muito vulnerável a isso", explica Christopher Morris, professor da Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

"Isso leva a danos em certas partes do cérebro. Os olhos também são diretamente afetados, e isso pode causar cegueira, o que é visto em muitas pessoas expostas a altos níveis de metanol."

Das vítimas até o momento, cinco das seis são mulheres.

A toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma — e à forma como seu corpo lida com ela.

Assim como acontece com o álcool, quanto menor o seu peso, mais você pode ser afetado por uma determinada quantidade.

O médico Knut Erik Hovda, da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), que monitora os envenenamentos por metanol, diz que a conscientização varia muito entre os turistas e a equipe de saúde em diferentes partes do mundo — e isso pode significar atrasos no diagnóstico.

"Os sintomas geralmente são muito vagos até que você fique realmente doente", afirmou ele à BBC.

Como é tratado o envenenamento por metanol?

O envenenamento é uma emergência médica, e deve ser tratado em um hospital.

Há tratamentos à base de medicamentos que podem ser administrados, assim como diálise para limpar o sangue.

Alguns casos podem ser tratados com álcool (etanol) para "competir" com a metabolização do metanol. Mas isso deve ser feito rapidamente.

"O etanol atua como um inibidor competitivo, impedindo em grande parte a metabolização do metanol, mas retardando-a consideravelmente, permitindo que o corpo libere o metanol dos pulmões e um pouco por meio dos rins, e um pouco pelo suor", explica Alastair Hay, professor especialista em toxicologia ambiental da Universidade de Leeds, no Reino Unido.

Hovda afirma que obter ajuda logo após o consumo de metanol é crucial para as chances de sobrevivência.

"Você pode aliviar todos os efeitos se chegar ao hospital cedo o suficiente, e se o hospital tiver o tratamento necessário", diz ele.

"Você pode morrer com uma proporção muito pequena de metanol, e pode sobreviver com uma proporção bastante substancial, se conseguir ajuda."

"O antídoto mais importante é o álcool comum."

Como os viajantes podem evitar o envenenamento por metanol?

A organização Médicos Sem Fronteiras afirma que a maioria dos envenenamentos por metanol acontece na Ásia, mas alguns também ocorrem na África e na América Latina.

O conselho para os viajantes é saber o que você está bebendo — e estar ciente dos riscos.

Beba em locais confiáveis e licenciados, e evite bebidas de fabricação caseira ou clandestinas.

O metanol é produzido durante o processo de fermentação, e concentrado pela destilação.

Os fabricantes comerciais vão reduzi-lo a níveis seguros para o consumo humano. No entanto, fabricantes de fundo de quintal inescrupulosos ou outros na cadeia de suprimentos podem, às vezes, adicionar metanol produzido industrialmente para render mais e aumentar os lucros.

Hovda diz que o metanol é misturado ao álcool "principalmente por razões relacionadas ao lucro, porque é mais barato e facilmente disponível".

Também é possível que altos níveis de metanol sejam produzidos por micróbios contaminantes durante a fermentação tradicional do etanol.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido aconselha os viajantes: "Tome cuidado se te oferecerem bebida, especialmente de graça, ou ao comprar drinques à base de álcool. Se os rótulos, o cheiro ou o sabor parecerem estranhos, não beba".

Quais bebidas podem conter metanol?

As bebidas afetadas podem incluir:

- Destilados locais, incluindo bebidas de arroz;

- Drinques mistos à base de álcool, como coquetéis;

- Garrafas de bebida alcoólica com rótulo falsificado em lojas ou atrás do bar.

Para se proteger do envenenamento por metanol, você deve:

- Comprar bebidas alcoólicas apenas em lojas licenciadas;

- Comprar drinques somente em bares e hotéis licenciados;

- Evitar bebidas alcoólicas de fabricação caseira;

- Verificar se o lacre da garrafa está intacto;

- Checar a qualidade de impressão ou se há erros de ortografia no rótulo.

Procure atendimento médico urgente se você ou alguém com quem estiver viajando apresentar sinais de envenenamento por metanol.