Como conviver, com mais leveza, com a tristeza e extrair aprendizados dela é o enredo de “A tristeza é barraqueira - trate-a bem”, livro de estreia da psicóloga Juliana Arabage. Acreditando que a psicologia é acessível a todos, ela escreve sobre as próprias histórias em capítulos bem-humorados, ácidos e cortantes - fazendo com que o leitor sinta-se próximo, como um confidente, gerando uma identificação instantânea.



Pós-graduada em psicanálise e técnica em testes de Rorschach (aquela dos borrões de tinta), Juliana defende que a melhor forma de conviver com a tristeza é abraçando-a, compreendendo por que ela se instala nas nossas vidas e o que ela nos ensina, desde a primeira infância, quando, ainda sem compreender, sentimos as primeiras emoções, raiva, medo, nojo, alegria e tristeza: personagens da animação Divertida Mente, da Disney.



A intolerância com a tristeza alheia, a sensação angustiante do tratamento de um câncer em meio à pandemia de COVID-19, a maternidade solo, um chefe tóxico, a mudança de rumo profissional, amores e desamores, amizades finitas, Juliana tem cada uma das experiências para descrever como esses momentos foram transformados em sua vida, e quanto podem ser nas nossas, quando encaramos de frente e buscamos entender seus recados.



Na contramão dos discursos “gratiluz”, a autora compreende a angústia e a tristeza como partes fundamentais (e chatas) do viver: “O segredo”, diz, “é saber conviver com nossas dores, sem que sejamos paralisados por elas”.



Dessa forma, Juliana classifica sua obra, quase biográfica, como um desabafo sobre algumas tristezas vividas, enquanto também a considera um convite a repensarmos a relação que temos com nossas lágrimas, assim como risadas, que têm um lugar importante. “[As lágrimas] são preciosas demais para serem varridas do rosto com nossos dedos, mãos, antebraços e mangas de blusas.”

• Livro: A tristeza é barraqueira

• Autor: Juliana Arabage

• Editora: Labrador

• Número de páginas: 128

• Preço: R$ 53,90 (físico); R$ 39,90 (ebook)

• Onde encontrar: Amazon