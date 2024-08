Em meio às crescentes discussões sobre narcisismo na sociedade contemporânea, a Editora Cultrix traz para o Brasil uma obra que entrega clareza e compreensão sobre o tema. Em “A nova ciência do narcisismo”, do psicólogo da Universidade da Geórgia W. Keith Campbell – em coautoria com a jornalista Carolyn Crist – os autores desmistificam o fenômeno do narcisismo, capaz de guiar os leitores a partir das complexidades desse transtorno.



Tema amplamente debatido no mundo contemporâneo, o narcisismo é frequentemente mal compreendido e erroneamente rotulado. Por conta disso, W. Keith oferece, a partir da obra, uma abordagem equilibrada e informativa. Em vez de simplificar o comportamento humano e reduzi-lo a rótulos, ele explora o espectro do narcisismo como um todo, e não apenas como um transtorno de personalidade, o que permite uma compreensão mais profunda e empática do assunto.



O psicólogo baseia seu trabalho em estudos de casos reais e pesquisas recentes, além de oferecer ao leitor ferramentas práticas para identificar e compreender tendências narcisistas tanto em si quanto nos outros. A pesquisa abordada no livro mostra que o narcisismo vai além dos transtornos de personalidade associados a ele, além de mostrar que quase todos nós exibimos traços narcisistas em algum grau.



“A nova ciência do narcisismo” é também uma ferramenta essencial para melhorar as interações e promover relacionamentos mais saudáveis. A obra traz uma oportunidade de descobertas capazes de transformar a visão sobre a mente humana e os relacionamentos interpessoais que teremos ao longo da vida.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Capa do Livro: A Nova Ciência do Narcisismo Reprodução

Serviço



• Livro: A Nova Ciência do Narcisismo

• Autor: W. Keith Campbell e Carolyn Crist

• Editora: Cultrix

• Número de páginas: 336

• Preço: R$ 67 (físico)

• Onde encontrar: www.cultrix.com.br