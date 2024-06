Uso do Ozempic para perda de peso levou à escassez do produto

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre versões falsificadas do Ozempic — um remédio para diabetes que está sendo usado por muitas pessoas com outro objetivo: o de perder peso.

A OMS disse que vem monitorando o crescimento do Ozempic falsificado desde 2022. Lotes falsos foram apreendidos no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. A entidade não deu detalhes sobre os lotes falsos que foram detectados no Brasil, mas disse que isso aconteceu no país em outubro de 2023.

A OMS afirmou que versões falsificadas da injeção podem representar um perigo à saúde.

A organização pede que as pessoas comprem Ozempic apenas de fontes confiáveis de saúde, como médicos, em vez de páginas obscuras na internet ou nas redes sociais.

O princípio ativo do Ozempic — a semaglutida — ajuda as pessoas com diabetes do tipo 2 a controlarem a quantidade de açúcar no seu sangue.

A injeção tomada semanalmente envia sinais para o cérebro de que a pessoa está satisfeita ao comer — mesmo quando ela come porções menores. Assim o remédio facilita a perda de peso ao diminuir a ânsia de comer nas pessoas.

Muitas pessoas sem diabetes estão usando o Ozempic como remédio para perder peso.

Isso provocou escassez de Ozempic entre diabéticos e criou um mercado de remédios falsificados.

A OMS faz quatro recomendações para que as pessoas evitem comprar Ozempic falsificado:

Verifique o número do lote e o número de série. Evite produtos dos seguintes lotes: LP6F832, MP5E511 e do lote NAR0074 com número de série 430834149057.

Examine a caneta. Algumas canetas falsificadas apresentam um problema na parte que mostra a escala da dose.

Avalie a qualidade do rótulo. O rótulo pode ser de má qualidade.

Procure erros de ortografia na embalagem.

Riscos para saúde

"Profissionais de saúde, autoridades regulatórias e o público em geral devem estar atentos para estes lotes de remédios falsificados", disse Yukiko Nakatani, diretora assistente de remédios essenciais e produtos de saúde da OMS.

A OMS disse que algumas injeções falsificadas sequer contêm semaglutida e que outras trazem substâncias como insulina, que podem provocar efeitos imprevisíveis no corpo.

"Estes produtos falsificados podem ter um efeito nocivo na saúde das pessoas", disse a OMS.

O governo do Reino Unido apreendeu Ozempic falsificado em outubro do ano passado. O lote entrou no país a partir de fornecedores legítimos da Áustria e Alemanha, e pareciam estar em embalagens autênticas.

A diretora de segurança da OMS, Alison Cave, disse: "Comprar semaglutida de fornecedores ilegais online aumenta significativamente o risco de se receber um produto que é falsificado ou não licenciado."

Ela alertou que o uso desses produtos põe a saúde das pessoas em risco.

Uma versão mais forte do Ozempic foi desenvolvida especificamente para perda de peso. Ela é vendida no Brasil e em outros países com o nome Wegovy e oferecida em clínicas específicas.