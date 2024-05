A influencer Sabrina Low criou uma planilha exclusiva para anotar as recusas do namorado para n�£o fazer sexo

Sabrina Low fez uma revelação inusitada esta semana. Aa influencer, de 22 anos, destacou as desculpas que já recebeu do namorado. O detalhe, que tem pitadas de comicidade, é que tais desculpas eram referentes à relação sexual do casal. “Todas as vezes que eu estava disposta e chamava ele para transar, voltava triste e cabisbaixa. A cada dia ele vinha com uma desculpa diferente”, conta.

Ela diz que nas primeiras vezes não achou estranho e teve empatia pelo namorado por achar que estava cansado. “Nos primeiros dias, até concordei porque imaginei que estivesse cansado por causa do trabalho e das atividades do dia a dia que realmente sugam nossa energia. O problema é que se tornou cada vez mais comum. Achei que a gente não ia dormir juntos nunca mais com tantas desculpas esfarrapadas”, explica indignada.

Depois de muitas investidas e pouco retorno do parceiro, Sabrina decidiu anotar cada resposta que recebia do namorado: “Fui contando uma por uma”, relata.

Planilha de negativas para o sexo

A influencer criou uma planilha exclusiva para essas anotações e mostrou para as suas amigas que não acreditaram: “Elas diziam: Não é possível que você fez isso, é o máximo. Outras falavam: "Divertido e triste ao mesmo tempo, mas acho que deveria mostrar isso para todo mundo”.

Entre as desculpas, Sabrina Low revelou algumas que chamaram a sua atenção: