Nova classe de tratamentos de câncer em estágio avançado mostra que medicamentos inibem o crescimento do tumor em até 80% e têm uma redução média de 90% na metástase do tumor inicial

De acordo com a American Cancer Society, o câncer de mama triplo-negativo (TNBC) representa ao redor de 10% a 15% de todos os casos dessa doença. Esse tipo se caracteriza pela ausência de receptores de estrogênio, progesterona e da proteína HER2, o que dificulta o tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa de sobrevida em cinco anos para pacientes com TNBC é inferior a 12%.



Diante desses números alarmantes, a startup Pannex Therapeutics desenvolveu uma nova classe de tratamentos chamados bloqueadores do canal Pannexin1 (Panx1), especificamente para cânceres agressivos como o TNBC.

Segundo David Bravo, CEO da empresa que integra o portfólio da aceleradora global The Ganesha Lab e IndieBio em New York, o câncer de mama triplo-negativo é caracterizado por uma alta taxa de recorrência, um potencial metastático significativo e limitadas opções de tratamento. Isso destaca a necessidade crítica de terapias inovadoras e direcionadas, como o bloqueio de Panx1.



Os estudos da startup demonstraram impedimento do crescimento do tumor e eficácia superior na inibição da metástase em um modelo animal de câncer de mama triplo-negativo. "Em julho de 2023, iniciamos vários estudos de laboratório in vitro, usando uma linha celular de câncer de mama humano triplo-negativo. Testamos a eficácia dos medicamentos como bloqueadores do canal Panx1 e analisamos várias características do câncer, a fim de selecionar os que apresentaram melhores resultados", explica Bravo.



Testes com seis medicamentos mais eficazes

Além disso, conforme relatado por Bravo, foram feitos testes com os seis medicamentos mais eficazes, utilizando um modelo animal em estágio IV de câncer de mama triplo-negativo. Os resultados indicaram que os medicamentos da Pannex Therapeutics inibiram o crescimento do tumor em 80% na maioria dos animais tratados, em comparação com aqueles que receberam apenas um placebo, sem causar efeitos colaterais.



No estudo subsequente, a empresa avaliou a inibição da metástase, isto é, a disseminação do câncer para diferentes órgãos, utilizando um modelo animal de câncer de mama humano triplo-negativo em estágio IV (estágio final). Esse modelo representa um tipo particularmente agressivo de câncer.



"Ao utilizar um marcador nas células tumorais, conseguimos rastrear a disseminação do câncer pelo corpo dos animais. Cinco dos seis novos candidatos a medicamentos apresentaram uma redução média de 90% na metástase do tumor inicial para os tumores nos pulmões, fígado e cérebro", comenta Bravo.



Fundada em 2020 pelo brasileiro David Bravo, diretor executivo, Thomas Gerlach, diretor de estratégia, e Gerhard Gross, diretor científico e desenvolvedor de 14 moléculas aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA), a Pannex Therapeutics se destaca no desenvolvimento de bloqueadores de primeira classe do canal Pannexin1 (Panx1), além de traduzir essa ciência emergente em novas terapias contra o câncer.



Depois de apresentar esses resultados promissores e com o apoio do The Ganesha Lab, aceleradora global especializada em startups biotecnológicas e IndieBio em New York, a startup planeja comercializar seu tratamento na América Latina e nos Estados Unidos, com planos de expansão para outras regiões.

"Esses resultados são relevantes, considerando que a metástase é responsável por cerca de 90% das mortes por câncer de mama. Nossos medicamentos têm o potencial de interromper o crescimento e a disseminação do tumor por todo o corpo do paciente, salvando inúmeras vidas", destaca David Bravo.