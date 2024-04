No vasto universo da leitura, cada página oferece um convite para explorar novos mundos, adquirir conhecimento e expandir o horizonte intelectual. No entanto, existe um desafio que muitos leitores compartilham: a capacidade de se lembrar e aplicar o que foi absorvido. Como transformar a experiência de leitura em um processo ativo e eficaz de aprendizado?

Em um mundo inundado por informações, a capacidade de reter e nos recordar do que lemos é uma habilidade valiosa, porém desafiadora. Entre as diversas estratégias, o biólogo Paulo Jubilut, mestre em ciência e tecnologia ambiental e professor no Aprova Total, compartilha quatro dicas fundamentais. Confira!

1. Transformar a leitura em um processo ativo

Ler não deve ser apenas uma mera recepção de informações. Jubilut ressalta que, ao ler livros de estudo, desenvolvimento pessoal ou negócios, simplesmente absorver o conteúdo não é suficiente. Em vez disso, ele incentiva a prática de destacar trechos relevantes usando marcadores de diferentes cores, atribuindo significados específicos a cada cor. Essa técnica proporciona uma leitura mais engajada e facilita a posterior revisão do material.

2. Fazer anotações durante a leitura

Seja utilizando papel e caneta ou ferramentas digitais, como o Notion, o ato de escrever ajuda a consolidar o conhecimento. No entanto, o professor Jubilut comenta: “Estudos realizados por pesquisadores das Universidades de Princeton e da Califórnia demonstraram que alunos que fazem anotações à mão tendem a se sair melhor em provas, em comparação com aqueles que utilizam computadores.”

3. Organizar as anotações em categorias específicas

Dessa forma, torna-se mais fácil consultá-las posteriormente. Segundo Jubilut, essa prática imita o processo de priorização de informações do cérebro, aumentando a probabilidade de recordação e acesso às informações quando necessário.

Para aqueles com pouco tempo ou disposição para criar anotações elaboradas, o biólogo sugere um método simplificado: ao final da leitura de cada livro, resumi-lo em três frases próprias. “Essa abordagem rápida ainda proporciona um material valioso para referência futura”, acrescenta.

4. Discutir o assunto

Jubilut destaca ainda a importância de compartilhar as informações lidas com outras pessoas. Esse processo não apenas ajuda a consolidar o conhecimento, mas também oferece novas perspectivas e insights sobre o material. “Ao adotar essas práticas, podemos aprimorar nossa capacidade de reter e recordar informações, transformando a leitura em uma experiência mais enriquecedora e produtiva”, reforça o biólogo.