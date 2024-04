SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Cristina Leite chamou as ex-modelos Haag Campedelli, Paula Franco e Andrea Clara para lançarem um manifesto fashion contra a pouca representatividade das mulheres com mais de 50 anos nas passarelas dos desfiles e no mercado publicitário.





Às vésperas de mais uma edição da São Paulo Fashion Week, que ocorrerá de 17 a 20 de abril, elas posaram para as lentes do fotógrafo Mauricio Nahas para a campanha "Nós Não Somos Invisíveis".

A imagem não foi editada ou retocada por programas de edição com o objetivo de chamar a atenção para a real beleza feminina.

Cristina Leite afirma que fora do Brasil as marcas já entenderam que os consumidores se identificam mais com os produtos quando se sentem representados nas propagandas e, por isso, passaram a contratar modelos com mais de 50 anos.





"O público brasileiro envelheceu e tem grande poder de consumo. Ele deseja representatividade. Estamos aqui para isso", afirma ela.