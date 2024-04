Colunista do EM estreia programa

O programa “Temperando o Papo”, que vai ar aos sábados, das 7h às 7h50, no SBT, está com quadro novo. Também liderado pela apresentadora Hariane Fonseca, “Casal Alta Performance” traz o nutrologista e terapeuta integrativa, Daniel Cordeiro, e a mentora sexual e colunista do Bem Viver e Saúde, Katiuscia Leão, para tirar dúvidas e orientar os casais que veem a paixão diminuindo com o tempo de relacionamento. De forma descontraída, eles abordam temas como baixa libido e desejo pelo (a) parceiro (a), bem como a multifatoriedade desses assuntos. “Muitas das vezes, esses problemas estão na mente. Por isso, hoje temos a junção da medicina e da psicologia”, destaca Katiuscia, na penúltima edição do programa.



Prêmio Autocuidado

Prevenir doenças, adotar hábitos saudáveis, aprofundar conhecimentos sobre o uso responsável de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) e discernir informações de qualidade sobre saúde física e mental são alguns dos temas da edição 2024 do Prêmio Autocuidado em Saúde ACESSA. O intuito é selecionar e divulgar campanhas, programas, cartilhas, guias, estudos e pesquisas relacionados ao conceito de autocuidado, qualidade de vida e escolhas saudáveis. Destinado a profissionais do setor público, privado, terceiro setor e startups do país, o prêmio tem três categorias: Comunicação em Saúde e Autoconhecimento; Promoção à Saúde; e Uso Racional de MIPs & outros produtos. Para mais informações, acesse: premioautocuidadoacessa.com?br.



Repelente caseiro

Diante do estado de emergência dos casos de dengue, a educação se destaca como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de soluções eficazes em momentos críticos. É o que mostra o caso dos alunos do curso de farmácia da escola Grau Técnico Lapa (SP), que desenvolveram um repelente de baixo custo utilizando resíduos de alimentos como borra de café e óleo de soja usado. Para a produção do repelente sustentável, precisa-se de três colheres de borra de café, 20ml de água, 30ml de óleo de soja, um recipiente de vidro, cinco centímetros de barbante e tampa de garrafa de ferro. O composto demonstrou eficácia ao afastar insetos, moscas (vetores de doenças), pernilongos (Culex) e mosquitos Aedes aegypti. O processo de repelência inicia-se após a queima do barbante, criando uma barreira natural.