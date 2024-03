O primeiro transplante de rim de um porco, geneticamente modificado, para um paciente humano vivo finalmente foi realizado com liderança pelo médico brasileiro Leonardo Riella, diretor médico de Transplante Renal do Massachusetts General Hospital (MGH), em Boston, nos Estados Unidos, - local onde ocorreu o procedimento inédito. Realizado no dia 16 de março e anunciado nesta quinta-feira (21/3) no site da instituição, a cirurgia durou quatro horas e de acordo com o comunicado, o receptor de 62, Richard 'Rick' Slayman, que estava com uma doença renal em estágio avançado, “está se recuperando bem no MGH e espera receber alta em breve”.

No Brasil, são mais de 30 mil pessoas que aguardam na fila de transplante para receber um rim. A cirurgia em Richard representa uma esperança em fornecer uma maior disponibilidade de órgãos aos pacientes e consequentemente diminuir a lista de espera.

“Os pesquisadores e médicos do Mass General Brigham estão constantemente ampliando os limites da ciência para transformar a medicina e resolver problemas de saúde significativos que nossos pacientes enfrentam em suas vidas diárias”, disse Anne Klibanski, MD, presidente e CEO do MGB. “Quase sete décadas após o primeiro transplante renal bem sucedido, os nossos médicos demonstraram mais uma vez o nosso compromisso em fornecer tratamentos inovadores e ajudar a aliviar o fardo da doença para os nossos pacientes e outras pessoas em todo o mundo”, celebra.

‘Rick’, que vive com diabetes tipo 2 e hipertensão há muitos anos, já havia se submetido a um transplante de rim, em 2019, também realizado no MGH, de um doador falecido humano, após fazer diálise sete anos. O rim transplantado mostrou sinais de falha aproximadamente cinco anos depois de Richard retomar a diálise em maio de 2023. Desde então, ele encontrou complicações recorrentes no acesso vascular da diálise, exigindo visitas ao hospital a cada duas semanas para descoagulação e revisões cirúrgicas, impactando significativamente na sua qualidade de vida.

“Sou paciente do Mass General Transplant Center há 11 anos. Eu vi isso [o procedimento] não apenas como uma forma de me ajudar, mas também como uma forma de dar esperança às milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver. Quero agradecer a todos no MGH que cuidaram de mim, especialmente ao Dr. Williams, ao Dr. Kawai, que realizou meu primeiro transplante de rim e agora este. Eles me apoiaram em cada etapa da jornada e tenho fé que continuarão a fazê-lo”, declarou.



O rim de porco foi fornecido pela eGenesis de Cambridge, Massachusetts, de um doador de porco que foi geneticamente editado usando a tecnologia CRISPR-Cas9 para remover genes suínos prejudiciais e adicionar certos genes humanos para melhorar sua compatibilidade com humanos. Além disso, os cientistas inativaram o retrovírus endógenos suínos no doador de porcos para eliminar qualquer risco de infecção em humanos. Nos últimos cinco anos, o MGH e a eGenesis conduziram extensas pesquisas colaborativas, com as descobertas publicadas na Nature, em 2023.

Leonardo liderou o grupo de médicos do hospital e a solicitação do Protocolo de Acesso Expandido (EAP) da FDA – conhecido como uso compassivo – concedido a um único paciente ou grupo de pacientes com doenças ou condições graves e potencialmente fatais para obter acesso a tratamentos experimentais ou ensaios quando não houver tratamento comparável. O EAP foi rigorosamente revisado pelo Food and Drugs Administration (FDA) antes de sua aprovação no final de fevereiro.

“Setenta anos após o primeiro transplante renal e seis décadas após o advento dos medicamentos imunossupressores, estamos à beira de um avanço monumental no transplante. Só no MGH, há mais de 1.400 pacientes em lista de espera para transplante renal. Infelizmente, alguns destes pacientes morrerão ou ficarão doentes demais para serem transplantados devido ao longo tempo de espera na diálise. Estou firmemente convencido de que o xenotransplante representa uma solução promissora para a crise de escassez de órgãos”, diz Riella.