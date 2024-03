Os pacientes que forem contemplados com o exame, terão uma consulta com a equipe de nefrologia para receberem os resultados

Com o intuito de chamar a atenção para a importância dos rins, a Rede Mater Dei de Saúde aderiu à campanha Saúde dos Rins - Exame de Creatinina para Todos, iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), e, em 20 de março, fará um mutirão para fazer 250 exames gratuitos de creatinina.

Participarão da ação os hospitais Mater Dei BH (50 vagas); Betim-Contagem (50 vagas); Mater Dei Premium (50); e hospitais Mater Dei Salvador e Emec (50 vagas cada um, direcionadas para instituições sociais).

Os pacientes que forem contemplados com o exame, terão uma consulta com a equipe de nefrologia para receberem os resultados. Aqueles que apresentarem alguma alteração renal, serão aconselhados a procurar um nefrologista, na rede particular, caso tenha convênio, ou no Sistema Único de Saúde (SUS), com o laudo em mãos.

Vagas limitadas e direcionadas

As vagas são limitadas e direcionadas a pessoas que não têm plano de saúde. As inscrições devem ser feitas no dia 20 março, por meio de formulário que estará disponível no link da bio no Instagram da Rede Mater Dei (@redematerdei) ou nos stories. Os contemplados serão os primeiros inscritos.

Para o médico Marcus Lasmar, coordenador do Setor de Nefrologia Unidade Contorno da Rede Mater Dei, participar ativamente de uma campanha nacional como esta é de fundamental importância para levar informação de qualidade e oportunidade de saúde para as pessoas que não têm condições para realizar o exame.

O ideal, segundo o nefrologista, é que toda pessoa, principalmente acima de 30 anos, possa fazer um exame anual de dosagem desse marcador da função do rim.

“Os rins têm muitas funcionalidades, entre elas a regulação da pressão arterial, filtragem do sangue, eliminação das toxinas do corpo, controle da quantidade de sal e água no organismo, produção de hormônios - que evitam a anemia e doenças ósseas, entre outras”, explica Lasmar.

Exame para todos. Alerta para o de creatinina

Neste ano, o Dia Mundial do Rim 2024, celebrado no último dia 14/03, teve como foco a saúde desse órgão tão importante para o funcionamento do corpo. A campanha, que busca disseminar informações para toda a sociedade, chama a atenção também para a importância de todos os brasileiros poderem acessar o exame de creatinina.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que no Brasil cerca de 50 mil pessoas por ano com doença renal morrem precocemente antes de ter acesso à diálise ou ao transplante.

A Rede Mater Dei de Saúde tem um serviço completo de cuidados voltados para pacientes renais crônicos e agudos, fazendo diálise contínua por 72h a pessoas internadas em suas unidades; pacientes externos; e diálise em trânsito, para pacientes de outras localidades que precisam permanecer em tratamento durante um determinado período.

Excesso de suplementos vira febre

Uma das questões na atualidade que mais têm preocupado a comunidade médica, segundo ele, é o uso excessivo, descontrolado e sem acompanhamento especializado de suplementos de toda natureza.

“A partir de publicidade feita nas redes sociais, muitas pessoas estão se automedicando e utilizando cada vez mais suplementos. Na maior parte dos casos, elas nem sabem que tipo de suplemento estão ingerindo. Recentemente atendi um paciente que estava tomando 21 medicamentos – desses, consegui identificar 12 que eu sabia exatamente o que eram. Os demais, não fazia ideia. Esse comportamento tem elevado e alterado a função renal. Outro alerta que faço é sobre o uso abusivo de testosterona, tanto por homens quanto por mulheres”, alerta o nefrologista.

De acordo com Marcus Lasmar, um simples levantamento estatístico recente em seu consultório apontou para um dado preocupante: um em cada três a quatro pacientes procura o especialista por causa de alteração no exame de creatinina decorre ao uso de suplementos.

“Está ocorrendo uma febre em relação a suplementação de proteínas, vitaminas variadas, e percebemos que muitos pacientes nem deveriam estar tomando aquilo. É vitamina para tudo: vitamina B, D, suplementos hormonais, minerais e fitoterápicos. Depois da COVID-19, isso explodiu. Foi somente a partir de 2019 que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) começou a regulamentar esse tema, mas ainda precisamos melhorar, pois as pessoas tomam os suplementos, muitas vezes sem a indicação médica, e sem conhecer sua saúde renal. O perigo disso é o depósito de minerais nos rins, podendo provocar cálculos renais e outras complicações”.

De acordo com o médico, entre os anos de 2014 e 2020, houve um aumento considerável no consumo de suplementos alimentares no Brasil.

“Os principais motivos que levam as pessoas a consumir esses suplementos são saúde, atividade física e estética. A busca pelos padrões estéticos difundidos pelas mídias sociais, revistas e filmes nos trouxe um transtorno da autoimagem: a vigorexia, que se caracteriza pela obsessão por um corpo mais musculoso. Com isso, o uso de esteroides ou anabolizantes, substâncias sintéticas usadas para ganhar e definir músculos também aumentou. Em situações mais extremas, o consumo excessivo de suplementos pode levar silenciosamente a um aumento da creatinina que é um dos marcadores da função renal. Os sintomas mais comuns de que o organismo está saturado são espuma na urina, inchaço nas pernas, cólica renal, fraqueza muscular, perda de apetite, diarreia, náuseas e vômitos”, alerta o médico.