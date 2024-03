No próximo sábado (9/3), a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em parceria com a Liga Acadêmica de Cirurgia da Ciências Médicas (LACCIME), promoverá um mutirão de cirurgia ambulatorial no Ambulatório Ciências Médicas (ACM-MG). A ação contará com a realização de aproximadamente 30 cirurgias, com 15 agendadas para o período da manhã e 15 para o período da tarde. As cirurgias são previamente agendadas e os pacientes são encaminhados pela regulação da Prefeitura de Belo Horizonte, responsável por entrar em contato com eles e informar a data. O mutirão ocorrerá das 7h às 17h.

As cirurgias englobam pequenos procedimentos, como retirada de cistos e lipomas, tratamento de unha encravada, remoção de pintas, biópsias de lesões de pele, entre outros. O mutirão será conduzido pelos alunos do 5º período de Medicina, sob a supervisão do professor Rafael Faleiro.

De acordo com a gerente do ambulatório, Raissa Cunha Mello Friche, o mutirão é realizado uma ou duas vezes por mês, proporcionando aos alunos a oportunidade de aprender técnicas cirúrgicas enquanto prestam um serviço essencial à população: “O ACM-MG também se destaca por ser uma escola para os estudantes da Faculdade Ciências Médicas, promovendo a integração entre ensino e assistência. Somos reconhecidos como referência em saúde para a população de Belo Horizonte, atendendo à alta demanda por cirurgias ambulatoriais na cidade. Atualmente existe uma lista de espera na PBH, e nossa contribuição pode ajudar a reduzir esse tempo”, finaliza.



Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais



Em mais de 70 anos de tradição, a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais é referência no país nos cursos da área da saúde: Medicina, Psicologia, Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia. Um dos principais pilares da instituição é a promoção da prática desde o início da jornada acadêmica. Além disso, os estudantes têm a possibilidade de desenvolver projetos de pesquisa e extensão, participar de intercâmbios internacionais e projetos de saúde humanizada como o Projeto Saúde Coletiva.



Conheça mais sobre a instituição acesse o site: https://cmmg.edu.br/