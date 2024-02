A partir desta quinta-feira (29) e até 2 de março, acontece o IV Congresso Intercontinental de Medicina Antienvelhecimento e Estética Médica. O evento será realizado em Bogotá, na Colômbia, onde reunirá médicos de todo o mundo especializados no envelhecimento saudável. Na ocasião, a especialista em nutrologia, fisiologia hormonal e medicina ortomolecular, Consolação Oliveira, abordará o rejuvenescimento e a longevidade por meio da modulação dos neurotransmissores.

“A expectativa de vida no mundo cresce a cada dia e hoje já temos a possibilidade de chegarmos aos 100 anos conscientes, orientados no tempo e no espaço e caminhando com nossos próprios pés sem precisar de ‘um terceiro’ (como a bengala)”, garante a médica. A palestra acontece na manhã do dia 2, no horário local.



Para Consolação, a busca para suavizar o envelhecimento representa um dos movimentos mais fascinantes da medicina. “Durante minha palestra, vou mostrar aos colegas médicos que a longevidade saudável é perfeitamente alcançável e importante para o corpo. Os avanços sobre o assunto têm sido extraordinários, principalmente quando falamos sobre as descobertas nos campos de nanotecnologia, biologia molecular e a atuação promissora dos neurotransmissores em favor da qualidade de vida ao longo dos anos”, diz a médica.

A especialista ainda assinala que é possível modular o cérebro para que ocorra uma elevação da produção dos neurotransmissores essenciais para uma boa qualidade de vida, sobretudo quando o objetivo é tentar equiparar os níveis ideais dessas substâncias que são as responsáveis pelo funcionamento do corpo e estímulo da vitalidade. “Nosso cérebro tem em média 85 bilhões de neurônios. Para cada um desses neurônios funcionarem de forma saudável são necessários cerca de 50 nutrientes, como vitaminas e sais minerais. Com o passar dos anos, o corpo deixa de aproveitar esses nutrientes, diminuindo a produção dos neurotransmissores. A modulação de neurotransmissores atua nessa recarga", esclarece.

Consolação explica que “com a modulação há uma melhora na produção de importantes neurotransmissores como dopamina e serotonina, responsáveis pela recompensa, prazer e felicidade. Além disso, a modulação estimula a produção do glutamato, que tem função excitatória e é quem atua gerando a vontade de acordar e realizar as atividades do dia a dia, além de estimular a memória. E, por último, o GABA que é o neurotransmissor inibitório, que promove relaxamento e sensação de calmaria”.

As evidências científicas antienvelhecimento serão apresentadas em diferentes painéis durante os três dias de congresso. Inteligência artificial e farmacologia aplicadas ao escopo da longevidade e da estética são alguns dos temas em discussão no evento intercontinental que está em sua quarta edição.