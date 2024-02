Em uma rotina de sono ideal, cada noite traria oito horas de sono profundo e reparador. No entanto, a realidade muitas vezes nos presenteia com noites mal dormidas, deixando-nos encarar o dia seguinte com uma sensação de peso e fadiga. O médico nutrólogo, Ronan Araujo, comenta que, embora uma noite mal dormida possa parecer devastadora, existem estratégias eficazes para mitigar seus efeitos e recuperar seu equilíbrio.



A importância do sono para a saúde física e mental é inquestionável, sendo um pilar tão fundamental quanto uma boa alimentação e exercícios regulares. A privação de sono afeta negativamente o cérebro, impactando a capacidade de tomada de decisões, a memória, a atenção e aumentando sentimentos de ansiedade e depressão. Isso ocorre devido à diminuição da atividade no córtex pré-frontal e ao aumento da atividade na amígdala, afetando nosso controle emocional e funções executivas.



Para "limpar a névoa" de uma noite mal dormida, a primeira recomendação é uma soneca breve. Limitar esse repouso a 30 minutos pode prevenir a inércia do sono e revitalizar as funções cognitivas comprometidas. Além disso, o consumo moderado de cafeína pode melhorar temporariamente o estado de alerta e a cognição, embora deva ser feito com cautela para evitar efeitos adversos como ansiedade e aumento da frequência cardíaca.



A atividade física também se mostra uma poderosa aliada, ajudando a combater os efeitos negativos da privação de sono tanto a curto quanto a longo prazo. Um estudo recente demonstrou que exercícios após uma noite sem dormir melhoraram significativamente o desempenho cognitivo de estudantes universitários. Ademais, a exposição à luz natural, especialmente ao meio-dia, pode aumentar significativamente o estado de alerta, sendo uma caminhada ao sol uma excelente forma de combinar os benefícios da luz com os do exercício.



Lembre-se: nada substitui uma noite bem dormida

É essencial reconhecer que essas estratégias, embora úteis, não substituem uma noite bem dormida. Ronan Araujo destaca que é crucial adotar medidas de controle de danos para minimizar os riscos associados à fadiga extrema, como evitar dirigir após uma noite em claro, pois o desempenho pode ser comparável ao de alguém sob o efeito do álcool. Além disso, adaptar as demandas do dia de acordo com o ritmo circadiano e evitar multitarefas pode ajudar a gerenciar melhor as tarefas enquanto se está privado de sono.



Priorizar tarefas de acordo com os picos naturais de energia durante o dia e evitar decisões importantes ou conversas pesadas pode prevenir erros e estresse adicional. É crucial lembrar que a irritabilidade e a reatividade emocional são amplificadas pela falta de sono, o que pode afetar negativamente as interações sociais e as tomadas de decisão.



“A solução definitiva para os problemas causados por uma noite mal dormida é garantir um sono de qualidade na noite seguinte. Isso significa criar um ambiente propício ao descanso, estabelecer uma rotina relaxante antes de dormir e priorizar o sono como um componente essencial do bem-estar geral. O sono não é apenas um período de descanso, mas um estado ativo essencial para a recuperação física e mental, crucial para manter a saúde e melhorar a qualidade de vida", ensina Ronan Araujo.