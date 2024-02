A perda auditiva em crianças, quando não diagnosticada, pode acarretar em sérios impactos em sua saúde geral e desenvolvimento. Especialistas alertam que essa condição negligenciada pode influenciar negativamente na linguagem, cognição e interações sociais dos pequenos.

Iva Lanzarini, fonoaudióloga da Fonocenter, diz "o teste adequado a ser feito durante a infância e com acompanhamento, já que a perda pode ser gradual durante os primeiros anos de vida, caso não seja diagnosticada pode levar a um déficit significativo no aprendizado e no desenvolvimento emocional das crianças. A dificuldade em ouvir causa o atraso da fala, e essa dificuldade de comunicação traz o isolamento social."

Leia: Teste da orelhinha e o desenvolvimento auditivo e social das crianças

E o médico otorrinolaringologista Matheus Chioro Corrêa destaca que "próteses auditivas têm sido uma poderosa ferramenta para amenizar esses impactos. Ao fornecer estímulos auditivos necessários, elas não apenas melhoram a capacidade de comunicação, mas também ajudam a criança a se integrar mais efetivamente em ambientes sociais e educacionais."

Atenção aos sinais

É indispensável que os pais e profissionais de saúde estejam atentos aos sinais de perda auditiva em crianças, como falta de resposta a sons, dificuldade de fala e comportamento social retraído. A detecção precoce é a chave para iniciar intervenções cedo e garantir o desenvolvimento saudável da criança.

Leia: Cerca de 90% das pessoas adquirem surdez ao longo da vida; entenda

Investir na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e no acesso a tecnologias de assistência auditiva é necessário para mitigar os efeitos adversos da perda auditiva em crianças, permitindo que elas alcancem seu pleno potencial em todas as áreas da vida.