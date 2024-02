Dentro da casa do BBB24, além dos desafios emocionais, os participantes enfrentam um teste adicional: a nutrição. Com Yasmin Brunet representando os vegetarianos e Wanessa como a participante vegana, tanto a Xepa quanto o VIP, se transformam em um laboratório culinário cheio de aprendizados. Muitos telespectadores se perguntam de onde vem a fonte de proteína dessas participantes, e a resposta reside em uma aliada poderosa: as leguminosas.

"As leguminosas são uma excelente fonte de proteína. Além disso, são ricas em fibras, vitaminas e minerais, como o ferro, essenciais para uma alimentação nutricionalmente adequada", explica Luana Godinho, nutricionista do Supermercados Mundial.

Versatilidade no prato

“As leguminosas não são apenas alimentos nutritivos, mas opções multifuncionais na culinária, e dessa forma são capazes de se adaptar a uma infinidade de preparações”, diz Luana Godinho que reforça a versatilidade desses itens: “Do grão-de-bico às lentilhas, esses ingredientes auxiliam em uma alimentação saudável e cheia de sabor”.

As leguminosas oferecem um leque de possibilidades na cozinha, desde hambúrgueres de feijão-preto até ensopados de lentilhas. “Já pensou em fazer um chili vegano, onde o feijão se destaca como o ingrediente estrela? Ou quem sabe uma salada de grão-de-bico com um toque da culinária portuguesa ou até grega?

A criatividade é o único limite quando se trata de incorporar esse grupo de alimentos em nosso cardápio diário”, fala a especialista que detalha alguns benefícios das leguminosas: “Esse grupo de alimentos é o famoso e presente no cardápio dos brasileiros diariamente. Ricos em proteína de origem vegetal, o que os torna extremamente importantes principalmente para pessoas que não comem alimentos de origem animal ou que estão em locais onde carnes e laticínios não estão disponíveis ou economicamente acessíveis. Quando possível, sempre combine com arroz, tornando esse prato uma fonte completa de proteínas. Por serem ricos em fibras, aumentam a saciedade e diminuem a absorção da glicose, sendo assim também recomendados para o tratamento de pessoas com diabetes. E se consumidas junto com uma fonte de vitamina C, como um suco de laranja ou um tempero com limão, as leguminosas fornecem alto teor de ferro para o organismo, auxiliando também na prevenção e tratamento de anemias.”

1. Grão-de-Bico:

Rico em proteínas, fibras, ferro e cálcio

Benefícios: Contribui para a saúde digestiva, cardiovascular e dos ossos.

2. Lentilhas:

Excelente fonte de proteínas, ferro e ácido fólico.

Benefícios: Ajudam na prevenção da anemia, no sistema nervoso e sistema imunológico.

3. Feijão:

Uma das principais fontes de proteína vegetal.

Benefícios: Auxilia na manutenção do peso e na saúde do coração.

4. Ervilhas:

Boa fonte de proteína, fibras e antioxidantes.

Benefícios: Contribui para a saúde ocular e da pele.

5. Soja:

Completa fonte de proteína vegetal, contendo todos os aminoácidos essenciais.

Benefícios: Reduz o colesterol e melhora a saúde óssea.

Confira algumas receitas especiais da Luana Godinho

Salada proteica:

Ingredientes:

1 xícara de grão-de-bico cozido

1 xícara de lentilhas cozidas

1 xícara de feijão cozido (pode ser o tipo de sua preferência)

1/2 xícara de ervilhas cozidas

1 xícara de edamame (soja verde) cozido

Vegetais frescos a gosto (tomate, pepino, cenoura, etc.)

Temperar com azeite, limão, sal e pimenta.

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture todos os ingredientes das leguminosas. Adicione os vegetais frescos cortados em cubos. Prepare o molho com azeite, suco de limão, sal e pimenta. Despeje o molho sobre a salada e misture bem. Sirva imediatamente ou leve à geladeira por um tempo para potencializar os sabores.

Hambúrguer Vegetariano de Lentilha

Ingredientes:

1 xícara de lentilhas secas

2 1/2 xícaras de água

1 cebola média, picada finamente

2 dentes de alho, picados

1 cenoura média, ralada

1/2 xícara de aveia em flocos

1/4 xícara de farinha de trigo (ou farinha de aveia para uma versão sem glúten)

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta a gosto



Modo de preparo:

Cozinhe as lentilhas em água fervente até que estejam macias, mas ainda firmes (cerca de 20-25 minutos). Escorra e reserve. Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados. Adicione a cenoura ralada e cozinhe por mais alguns minutos. Em uma tigela grande, misture as lentilhas cozidas, a mistura de cebola e alho, aveia em flocos, farinha de trigo, molho de soja, cominho em pó, páprica, sal e pimenta. Amasse a mistura até que os ingredientes estejam bem combinados. Modele a mistura em hambúrgueres do tamanho desejado. Aqueça uma frigideira com um pouco de óleo em fogo médio. Grelhe os hambúrgueres por cerca de 4-5 minutos de cada lado, até que fiquem dourados.

Sirva os hambúrgueres em pães integrais com seus acompanhamentos favoritos, como alface, tomate, cebola, e molhos.



“A salada é uma opção leve, refrescante e rica em proteína vegetal, perfeita para manter a saúde e o sabor durante o confinamento. E o hamburguer de lentilha é uma excelente opção para quem quer variar o cardápio e incluir mais proteína. E que Yasmin Brunet e Wanessa possam inspirar não apenas os colegas de confinamento, mas a todos a explorar a riqueza nutricional das leguminosas. Afinal, nutrir-se bem pode ser delicioso e divertido”, recomenda a nutricionista Luana Godinho.