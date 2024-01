João Carreiro, um dos precursores do chamado "sertanejo bruto", morreu nessa quarta-feira (3/1), aos 41 anos, em um hospital de Campo Grande (MS), onde estava internado para colocar uma válvula no coração. O cantor tinha uma alteração no coração chamada prolapso de valva mitral e devido ao problema precisou fazer uma cirurgia cardíaca.

Augusto Vilela, cardiologista, professor e pesquisador explica que o prolapso de valva mitral é uma condição em que a valva está desalinhada e, durante a sístole (contração do coração), "pode causar vazamento de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, o que é chamado de insuficiência mitral".

De acordo com Augusto Vilela, as causas do prolapso de valva mitral podem ser congênitas (nascer com essa condição) ou adquiridas por meio de um tumor chamado mixoma, por exemplo.

Os sintomas

O cardiologista Augusto Vilela destaca os sintomas. "Em prolapsos leves, a maioria dos pacientes é assintomático. No entanto, em casos moderados e graves pode causar fadiga, palpitações, dor no peito, falta de ar, tonturas e desmaios", comenta.

O diagnóstico do prolapso de valva mitral, explica o especialista, é feito por meio de exames físicos, eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame de imagem que permite visualizar o coração e as válvulas cardíacas.

Casos cirúrgicos

O cardiologista enfatiza que a cirurgia para o prolapso de valva mitral é necessária quando há insuficiência mitral significativa, que pode causar danos ao coração. "A cirurgia pode ser feita para reparar a válvula (plastia mitral) ou para substituí-la por uma prótese (troca valvar mitral), dependendo de cada caso".

Já a plastia mitral, de acordo com Augusto Vilela, "é um procedimento cirúrgico que visa reparar a válvula mitral sem a necessidade de substituí-la".

Em qualquer cirurgia há riscos e, no caso do procedimento do prolapso de valva mitral, Augusto Vilela diz que eles são "semelhantes aos de qualquer cirurgia cardíaca". Ele destaca fatores de risco, como:

Infecção

Sangramento Arritmias cardíacas Parada cardíaca



Por outro lado, Augusto Vilela destaca que a taxa de sucesso da cirurgia do prolapso de valva mitral é alta. "Na maioria dos casos, o procedimento é bem-sucedido em corrigir o prolapso e aliviar os sintomas."

O cantor

João Carreiro tinha 895 mil seguidores em sua conta no Instagram e havia completado 41 anos em dezembro. O artista ficou nacionalmente conhecido por participar da dupla sertaneja João Carreiro e Capataz, que fez muito sucesso durante a década de 2000. A música "Bruto, Rústico e Sistemático" foi seu maior hit e chegou a ser trilha sonora de novelas. Em 2014, a dupla se separou, e ele seguiu carreira solo. Seu último show foi na virada do ano em Pedra Preta(MT).