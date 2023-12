Número crescente de pesquisas mostra que atividae física com interação com a natureza impacta positivamente na saúde e bem-estar, ajuda a aliviar o estresse, promove a concentração e pensamento claro

Dias mais longos e com sol brilhando é a combinação perfeita para explorar atividades físicas ao ar livre. A ideia é mergulhar em uma variedade de propostas para manter-se ativo neste verão. Desde caminhadas, circuitos funcionais até aulas de ioga à beira-mar, existe uma modalidade para todos e aquela para chamar de sua.

Mas tão importante quanto se exercitar é estar seguro. Para ajudar a não cair em ciladas durante a temporada quente, Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech, selecionou algumas dicas essenciais para garantir que as suas experiências de treino ao ar livre sejam não apenas prazerosas, mas seguras.

Um número crescente de pesquisas mostra que a interação com a natureza pode impactar positivamente na saúde e bem-estar, ajuda a aliviar o estresse, promove a concentração e pensamento claro. Estudo da Universidade de Essex, na Inglaterra, identificou as quatro razões principais pelas quais as pessoas gostam dos exercícios ao ar livre:

1 - Conexões naturais e sociais: estar com amigos e familiares, criar laços com animais de estimação, observar a vida selvagem, evocar memórias de tempos mais felizes do passado (por exemplo, passeios especiais) e estimular sentimentos espirituais;



2 - Estimulação sensorial: observar cores e sons da diversidade da natureza, respirar ar fresco, estar exposto ao clima, experimentar sensação de aventura/emoção/diversão e desfrutar de uma fuga da poluição;



3 - Mente ativa: aprender habilidades manuais, realizar tarefas fisicamente desafiadoras e aproveitar a energia das atividades físicas;



4 - Escapar da vida moderna: ter tempo para pensar e refletir/limpar a cabeça, fugir de pressões e estresse, recarregar as energias.



Felizmente, existem muitas maneiras de se manter ativo ao ar livre com ou sem equipamento. O profissional de educação física preparou uma lista com cinco sugestões de atividades ao ar livre para você se jogar e se dar ao prazer de experimentar novas sensações:

1 - Circuito funcional: o treino funcional ao ar livre é uma excelente alternativa para quem busca um treinamento completo, desafiador e eficiente. “Tanto para quem é iniciante quanto para quem já está se exercitando, é uma das opções mais seguras. Os circuitos funcionais podem ser outdoor, uma vez que os exercícios são facilmente adaptados ao nível de condicionamento físico do praticante, abrangem movimentos para o corpo todo, com excelente gasto energético, além de proporcionar uma maior interação social e por isso é mais motivante”, pontua Netto.

A modalidade ajuda a desenvolver sua força e resistência de maneira integrada, ou seja, trabalhando diversos grupos musculares ao mesmo tempo. Outro benefício do treino funcional é o aprimoramento da coordenação motora e equilíbrio. A prática regular aprimora a capacidade de se movimentar de forma eficiente e equilibrada.

2 - Beach tennis: a atividade caiu no gosto dos brasileiros por ser uma modalidade fácil e divertida, e mais importante, ela é simples e fácil de aprender. Trata-se de um esporte completo, isso quer dizer que movimenta o corpo todo, sendo assim é um exercício com alta demanda energética.

3 - Ioga: pode ser tão difícil ou tão fácil quanto você desejar. É por isso que é uma ótima opção para os treinos de verão: sendo extremamente versátil, permitindo uma adaptação que atenda às suas necessidades e interesses. Atualmente existem diversas formas de ioga, mas em sua grande maioria, todas elas incluem três princípios básicos: técnicas de respiração (pranayama), posturas/poses (asanas) e meditação (dhyana). A atividade favorece o fortalecimento e alongamento de todos os músculos do corpo, resistência, enorme melhoria da flexibilidade e equilíbrio, redução das tensões físicas mentais e emocionais.

4 - Caminhada: uma atividade segura e eficiente para obter resultados satisfatórios tanto na saúde física quanto na mental. Pela sua característica de baixo impacto e também a possibilidade de ser prescrita em diferentes níveis de intensidade, é uma atividade bastante democrática.

5 - Esportes recreativos: ao praticar esportes como forma de exercício, existem opções excelentes. A ideia central é utilizar a modalidade como instrumento de atração, aproveitando o poder sedutor que o exercício exerce sobre nós, para desenvolver as competências sociais, cognitivas, produtivas e pessoais dos praticantes.

As opções são muitas, vão do futebol, voleibol, basquetebol até mesmo os menos populares como golfe. A prática de esportes é algo divertido, trabalha vários grupos musculares e promove a melhoria do condicionamento cardiovascular, ou seja, é um combo de benefícios.

Ao ar livre

Os treinos ao ar livre são uma excelente alternativa para quem busca treinamento completo, desafiador e eficiente. “Lembre-se de adaptar os exercícios às suas necessidades e capacidades, e consulte sempre um profissional de educação física para orientá-lo corretamente”, orienta Eduardo.

Escolha uma modalidade para chamar de sua, assim será mais fácil dar continuidade ao exercício e estará cercado de oportunidades de tornar-se fisicamente ativo. O ideal é encontrar alguma atividade que lhe proporcione certa dose de euforia. Outra maneira de manter a motivação é variar sempre os exercícios.

Com perseverança e dedicação, conseguirá alcançar seus objetivos e desfrutar de todos os benefícios que as atividades ao ar livre têm a oferecer. Mas não se esqueça de seguir as recomendações a seguir: