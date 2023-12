O mundo da beleza e dos procedimentos estéticos traz novidades a cada dia, afinal, é um mercado que cresce não só no Brasil, como no mundo todo. Entre as novidades, tem uma que vem chamando atenção e se tornando o queridinho entre os tratamentos rejuvenescedores: o PDRN, feito à base de esperma de salmão. Jennifer Aniston faz parte da lista das pessoas que aderiram ao produto, assim como outras famosas. A estrela de Hollywood já afirmou diversas vezes que faz uso do PDRN para permanecer com a pele mais jovem.

De acordo com a médica especializada em medicina estética da rede de clínicas Estúdio Mais, Ticiana Garrido, o produto ajuda no rejuvenescimento da pele, além de oferecer outros benefícios, como aumento da síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico, auxílio na regeneração tecidual, estímulo do crescimento celular, e potencialização da hidratação, elasticidade e espessamento da pele. “Outro diferencial do PDRN é que ele é muito versátil, podendo ser usado em todos os tipos de pele, inclusive nas mais sensíveis”, comenta.



“Apesar de ser muito procurado para o rejuvenescimento, pois diminui sinais de envelhecimento, também apresenta resultados excelentes para cicatrização, melhora da aparência de estrias e celulites, diminuição de manchas e melhora da textura da pele”, complementa a doutora. Isso significa que o PDRN pode ser aplicado em diversas partes do corpo, como rosto, colo, abdômen, pernas, entre outros.

Semên de salmão é seguro?



A princípio, falar de aplicação de esperma de peixe pode parecer estranho e gerar algumas dúvidas, inclusive sobre a sua segurança, mas é importante deixar claro que o tipo de produto usado para tratamentos é fabricada em laboratório, ou seja, é sintético, o que, de acordo com Ticiana, garante um alto grau de pureza, segurança e eficácia no tratamento.

“Assim como todo tratamento invasivo, apenas um profissional capacitado pode realizar sua aplicação. No caso do PDRN, a taxa de reação alérgica é muito baixa, pois o produto é compatível com diversos tipos de pele, como dito anteriormente.No entanto, efeitos colaterais, como inchaço, vermelhidão e sensibilidade, são considerados normais quando toleráveis e temporários”, explica a médica.

Duração

Qualquer tratamento estético tem um tempo de duração que varia muito de pessoa para pessoa por diversos motivos que vão de acordo com o tipo de pele, idade, estilo de vida, entre outros. “O PDRN tem uma meia-vida curta e, em média, são necessárias de três a quatro sessões com intervalos de 15 a 30 dias. Depois disso, uma manutenção a cada seis meses ou um ano já é o suficiente”, informa Ticiana.