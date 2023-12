Pesquisa conduzida por especialistas dos Estados Unidos, Noruega, Austrália, Suécia e Reino Unido, divulgada recentemente na revista científica BMJ, mostra que aproximadamente 30 a 40 minutos diários de atividade física de intensidade moderada a vigorosa conseguem neutralizar os impactos negativos causados pelo hábito de permanecer longos períodos assentado. O estudo teve como base informações de nove pesquisas prévias com 44.370 indivíduos de quatro nações distintas, que foram acompanhados por qautro a 14,5 anos. Todos utilizavam dispositivos de monitoramento físico.

A conclusão foi de que, quanto maior o tempo sedentário, mais está associado à mortalidade em indivíduos menos ativos quando medido por acelerometria. Vale lembrar que qualquer modalidade e qualquer tempo já surtem benefícios.



Segundo o médico ortopedista especialista em coluna e diretor do NOT, Daniel Oliveira, a atividade física é eficaz na correção dos prejuízos causados pelo tempo prolongado em que as pessoas passam sentadas, devido a diversos fatores inter-relacionados, entre eles porque, quando são realizados movimentos variados, músculos que estavam parados são ativados, promovendo o equilíbrio e prevenindo a atrofia muscular.

“Longas horas na mesma posição podem comprometer a circulação sanguínea, aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Quando nos exercitamos, conseguimos regular e melhorar o fluxo sanguíneo", diz o especialista.



Outro ponto que merece destaque, segundo o ortopedista, é com relação à rigidez muscular e articular causada pela inatividade. “Exercícios de flexibilidade e amplitude de movimento ajudam a manter a mobilidade das articulações e a prevenir desconfortos musculares associados ao sedentarismo.”

Quanto mais tempo parado, maior a probabilidade de ganhar peso. Com os exercícios, o corpo queima calorias, reduzindo os riscos de complicações de saúde associadas ao sobrepeso e aumentando o metabolismo. Isso proporciona ao corpo uma facilidade maior em perder quilos e é importante para compensar os efeitos negativos de longos períodos de inatividade.



Daniel, como ortopedista, ressalta que passar longos períodos assentado também pode levar a problemas de postura. “Atividades físicas que fortalecem os músculos do core e das costas podem ajudar a deixar a coluna mais ereta e prevenir desconfortos na região”, aponta.