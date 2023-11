Em 2023, o Lacen-MG recebeu 1.233 amostras do Hospital Infantil João Paulo II e do Hospital das Clínicas da UFMG

A Fundação Ezequiel Dias (Funed), por meio do Serviço de Virologia e Riquetsioses (SVR), está na fase de testes do projeto para um centro de respostas rápidas para vírus respiratórios. A medida visa acelerar o processo de exames relacionados a vírus respiratórios em pacientes hospitalizados em unidades públicas de saúde, na expectativa que os resultados fiquem prontos em até 24 horas após a triagem da amostra na Funed.

O projeto já teve início com pacientes do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC/UFMG) e com o Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Os hospitais foram escolhidos por serem referências para o público adulto e na pediatria, abrangendo assim, todas as faixas etárias.

A proposta é que sejam pesquisados todos os 16 microrganismos do Painel de Vírus Respiratórios (PVR) para pacientes internados no centro de terapia intensiva (CTI). Além do diagnóstico, o projeto também abordará atividades de monitoramento genômico em amostras clínicas com importância epidemiológica.

O chefe do SVR da Funed, Felipe Iani, conta que a ideia de criar um centro de respostas rápidas surgiu diante das inúmeras doenças infecciosas que ameaçam a saúde coletiva.

“Nos últimos 20 anos foi possível observar, no mínimo, cinco eventos de epidemias/pandemias causadas por vírus respiratórios. Apesar dos prazos de liberação para o SARS-CoV-2, por exemplo, acontecerem em tempo jamais praticado para outras patologias no Lacen-MG, percebeu-se a relevância que os demais vírus respiratórios pesquisados nas unidades sentinela poderiam exercer na conduta clínica, desde que liberados em tempo oportuno para procedimentos assistenciais”, explicou.

A iniciativa envolve também a equipe do Serviço de Gerenciamento de Amostras Biológicas (Sgab) da Funed, responsável pelo recebimento, triagem e encaminhamento das amostras para o laboratório de Biologia Molecular.

Amostras analisadas

Em 2023, o Lacen-MG recebeu 1.233 amostras do Hospital Infantil João Paulo II e do Hospital das Clínicas da UFMG. Dessas, 64,56% (796 amostras) apresentaram algum dos agentes pesquisados. Mais de 80% desses resultados foram liberados em 24 horas para os 16 vírus respiratórios pesquisados no Painel de Vírus Respiratórios (PVR).

Segundo a preceptora do Programa de Residência Médica em Pediatria da Fhemig, Cristiane Dias, o acesso aos resultados em um tempo oportuno é fundamental para as tomadas de decisão.

“A tendência de aumento nos casos de COVID-19 nos pacientes internados no HIJPII, por exemplo, seguindo o aumento observado na população adulta, levanta questões importantes sobre a durabilidade da proteção vacinal. Esses insights são extremamente valiosos e podem influenciar políticas de saúde pública, incluindo a possibilidade de recomendações para vacinação de rotina, como já observado em outros países”, completa.



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa