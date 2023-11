O uso de maquiagem é comum, tanto no dia a dia, como em eventos especiais, e alguns hábitos aparentemente inofensivos podem causar danos à pele e comprometer o resultado desejado. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Ipsos, cerca de 90% da população brasileira sofre com algum problema de pele, seja acne ou aparição de manchas, por exemplo. Muitas dessas complicações podem se desenvolver através de erros como não higienizar a pele, optar por produtos errados, entre outros. A biomédica especializada em biossegurança Daniela Pontes lista alguns equívocos que podem acontecer na hora de se maquiar, e dá dicas do que deve ser feito.



Não higienizar a pele adequadamente



É importante limpar a pele para remover impurezas, garantindo uma pele limpa e preparada para a maquiagem. “Antes de qualquer aplicação de maquiagem ou produtos como cremes, é importante que a pele esteja completamente higienizada, para evitar a proliferação de qualquer tipo de microrganismo”, explica a biomédica.



Escolher produtos errados



Optar por produtos inadequados para o tipo de pele é um erro comum. “Há diferentes tipos de pele como as secas, oleosas, mistas e mais sensíveis. Portanto, é importante comprar produtos que são adequados para o seu tipo e, dessa forma, evitar reações alérgicas e danos a longo prazo”, aconselha.



Não limpar os objetos



Daniela enfatiza que é preciso cuidar dos pincéis e esponjas de maquiagem. A falta de limpeza regular pode levar à acumulação de microrganismos, causando problemas de pele. “É necessário limpar todos os produtos que entram em contato com a pele para que não haja nenhum tipo de alergia ou infecções.”



Não prestar atenção nos prazos de validade



O uso de maquiagem vencida pode desencadear diversos problemas à saúde da pele. “Quando o produto está fora do prazo de validade, há uma proliferação de bactérias, fungos e outros microrganismos”, explica.



Não remover os resíduos de maquiagem corretamente



Após usar maquiagem durante o período desejado, é importante remover adequadamente os produtos do rosto, para que não haja nenhum tipo de complicação. “O acúmulo de resíduos ou restos de maquiagens pode obstruir os poros e levar a problemas de pele a longo prazo”, aponta a especialista.