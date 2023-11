Quem nunca resolveu olhar a hora, seja no computador, celular ou até mesmo nos relógios de rua e se deparou com números iguais? Isso é muito comum, mas será que há um significado por trás disso?

De acordo com Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, a numerologia explica o que pode estar associado ao acaso de visualizar horas iguais em qualquer momento do dia, e entender seus significados traz uma perspectiva interessante sobre influências energéticas.

“Principalmente porque muitos de nós, ao menos uma vez, escutamos alguém falando que isso é um sinal, inclusive poderoso, de forte influência do universo”, comenta.

Seja 11:11, 20:20, 06:06, ou qualquer outra combinação de horas e minutos iguais, certamente é algo que gera uma curiosidade.

Veja o que cada hora igual significa:

01:01 – Momento ideal para começar algo novo em sua vida. Sabe aquele projeto de fazer uma viagem, um curso ou até mesmo uma mudança no visual que nunca saiu do papel? Aproveite para viver novas experiências.



02:02 – É a hora de socializar. Saia, divirta-se, vá a lugares que nunca foi antes, converse com pessoas diferentes e faça o que te faz feliz. A dica é procurar por pessoas que possuem os mesmos interesses que você. Pois, de acordo com os significados das horas iguais, isso fará crescer e viver experiências incríveis.



03:03 – É preciso que você equilibre suas energias e as mantenha em harmonia. Seja rezando, cantando, dançando, meditando ou fazendo algo que o ajude a encontrar paz e sentir-se bem.



04:04 – Foco e organização são extremamente necessários para manter sua vida em ordem. Resolva todos os assuntos pendentes sem ficar procrastinando, pois eles podem tomar proporções muito maiores e saírem do controle.

05:05 – É hora de se mostrar para o mundo. Saia da zona de conforto e aventure-se no desconhecido. A timidez em excesso faz mal e acaba nos limitando.



06:06 – Nossos familiares são as pessoas mais importantes em nossas vidas. É neles em que devemos confiar e respeitar. No entanto, estabelecer um limite entre sua vida pessoal e sua família é necessário. Não saia contando para eles tudo que você vive, acha e sente.

07:07 – De acordo com o significado das horas iguais, esse é o melhor momento para buscar por sabedoria. Desafie-se e evolua seu lado intelectual com assuntos de seu interesse.

08:08 – Alerta para a vida financeira. É preciso planejamento e autocontrole para gastar somente com coisas necessárias. O momento é propício para cair sobre as dívidas.



09:09 – Pegue os planos que deixou de lado por algum motivo e coloque-os em prática novamente. Mas antes, analise se ainda são do seu interesse e se valerá a pena. Caso contrário, descarte-os.

10:10 – Passado é passado e não volta nunca mais. Desapegue. Apenas leva adiante os aprendizados e boas lembranças.

11:11 – Seu espírito implora por autoconhecimento. É hora de dar mais atenção ao plano espiritual antes que algo indesejável aconteça.

12:12 – De acordo com o significado das horas iguais, esse é o momento ideal para meditação. É preciso que seu estado mental, físico e espiritual entrem em equilíbrio.

13:13 – Talvez você esteja um pouco desanimado. Mas não deixe que esse estágio se eleve. Busque por coisas que te dão prazer, principalmente, por novidades em sua vida. É a hora de sair da rotina e surpreender-se consigo mesmo.



14:14 – Sua alma está transbordando de tanta monotonia. Saia de casa e vá em busca da felicidade. Recheie seu espírito de sentimentos bons e sensações gostosas.

15:15 – Quem muito se importa com a opinião alheia não é feliz. A verdade é que nunca seremos bons o suficiente e nunca agradaremos a todos. Mas o que realmente importa, é que você confie em si mesmo e vá atrás de seus objetivos. E o resto, deixe que falem.



16:16 – Momento ideal para leitura, resiliência e silêncio. Coloque-os em prática.

17:17 – Prosperidade vai muito além do dinheiro. De acordo com os significados de horas iguais você está dando muita atenção ao campo financeiro e esquecendo-se do lado espiritual.



18:18 – Vida boa é vida leve. Elimine tudo que te faz mal. Coisas que sugam nossas energias devem ser excluídas completamente de nossas vidas, sejam pessoas, metas ou coisas.

19:19 – Acredita-se que todos nós estamos aqui por uma razão. Busque autoconhecimento e direcione-se para realizar sua missão nessa vida.

20:20 – Procrastinação e as desculpas devem ficar de lado. Foque nos seus objetivos e se esforce para alcançá-los.



21:21 – Os significados das horas iguais acreditam que quando vemos esse horário nossa alma anseia por ajudar os outros. Seja um trabalho voluntário, um gesto, um conselho ou qualquer outra forma. Pois, por mais simples que ela seja, com certeza, fará a diferença no dia de alguém.

22:22 – Você anda cuidando do seu corpo e da sua saúde? Não os deixem de lado, de forma alguma. Eles precisam de atenção. Vá ao médico, pratique exercícios com regularidade e cuide de sua alimentação.



23:23 – Você pode ir muito mais longe do que imagina. Seu potencial é muito maior do que pensa. Acredite mais em si mesmo.



00:00 – De todos os significados de horas iguais, esse é um dos melhores. Ele diz que a razão de sua alma estar aqui é divina. Você é abençoado, importante e muito querido.