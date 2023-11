O tempo é tudo. Tanto para quem acorda cedo quanto para quem dorme tarde, ouvir o relógio interno pode ser a chave para o sucesso. Da sala de aula ao tribunal e fora dela, as pessoas têm melhor desempenho em tarefas desafiadoras em um horário do dia que se alinha ao seu ritmo circadiano.

Os ritmos circadianos são poderosos cronômetros internos que orientam o funcionamento fisiológico e intelectual de uma pessoa ao longo do dia. Os picos nesses ritmos circadianos variam entre os indivíduos.

Algumas pessoas, conhecidas em alguns países como "cotovias" ou cronótipos matinais, atingem o pico cedo e se sentem melhor pela manhã . Outros, conhecidos como "corujas" ou cronótipos noturnos, atingem o pico no final do dia e apresentam melhor desempenho no final da tarde ou à noite.

E algumas pessoas não mostram preferências matinais nem noturnas e são consideradas cronótipos neutros.

Como pesquisadora que busca maneiras de melhorar a função cognitiva, explorei se o cronótipo afeta o seu desempenho mental. Compreender os tipos de processos mentais que variam – ou permanecem estáveis ??– ao longo de um dia pode ajudar as pessoas a programar as suas tarefas de uma forma que otimize o desempenho.

Por que o seu cronótipo é importante

O cronótipo pode ser medido com um questionário simples que avalia coisas como o seu estado de alerta de percepção, horários preferidos para acordar e dormir e o desempenho ao longo do dia. Mesmo sem um questionário, a maioria das pessoas sabe se é uma cotovia ou uma coruja ou se está em algum ponto intermediário.

Você acorda cedo, sem despertador e se sente animado? Você está mentalmente esgotado e pronto para usar o pijama às nove? Nesse caso, você provavelmente é do tipo matinal. Você dorme tarde e acorda se sentindo lento e confuso? Você fica com mais energia tarde da noite? Nesse caso, você provavelmente é do tipo noturno.

As pessoas têm melhor desempenho em muitas tarefas mentais desafiadoras – desde prestar atenção e aprender até resolver problemas e tomar decisões complexas – quando essas ações estão sincronizadas com os seus picos circadianos pessoais.

Isso é conhecido como efeito de sincronia. Quer você seja um controlador de tráfego aéreo examinando o radar, um chefe do setor financeiro revisando um relatório de lucros ou um estudante do ensino médio aprendendo química, a sincronia pode afetar seu desempenho.

iStock via Getty Images Plus Os ritmos circadianos são poderosos cronometristas internos que orientam o funcionamento fisiológico e intelectual de uma pessoa ao longo do dia

Muitas das evidências dos efeitos de sincronia vêm de estudos de laboratório que testam cotovias e corujas no início da manhã e no final do dia. Pessoas com cronótipos fortes são mais vigilantes e mais capazes de manter a atenção nos horários de pico em relação aos horários fora de pico. Suas memórias são mais nítidas, com melhor recordação de listas e mais sucesso na lembrança de tarefas "a fazer", como tomar medicamentos.

As pessoas também são menos propensas a divagar e menos distraídas no momento ideal. Por exemplo, um estudo que conduzi deu aos participantes três palavras-chave sem muita relação direta (como "navio", "externo" e "rastejar").

Eles foram encarregados de encontrar outra palavra que ligasse os três (como "espaço"). Quando minha equipe e eu apresentamos palavras enganosas junto com as palavras-chave (como "oceano" para navio, "interior" para exterior e "bebê" para rastejar), aqueles que foram testados em momentos síncronos foram melhores em ignorar as palavras enganosas e encontrar a solução alvo.

A sincronia também afeta funções cognitivas de alto nível, como persuasão, raciocínio e tomada de decisões. Estudos sobre consumidores descobriram que as pessoas são mais criteriosas, céticas e analíticas nos horários de pico. Elas investem mais tempo e esforço nas tarefas atribuídas e são mais propensas a procurar informações importantes. Consequentemente, as pessoas tomam melhores decisões de investimento, são menos propensas a preconceitos e mais propensas a detectar fraudes.

Fora dos horários de pico, as pessoas demoram mais para resolver problemas e tendem a ser menos cuidadosas e mais dependentes de atalhos mentais, o que as deixa mais vulneráveis ??a esquemas de marketing chamativos. Até mesmo o comportamento ético pode ser comprometido em horários não ideais, pois as pessoas são mais propensas a trapacear fora dos horários de pico.

Na sala de aula e na clínica

As capacidades mentais básicas que são afetadas pela sincronia – incluindo atenção, memória e pensamento analítico – são todas competências que contribuem para o sucesso acadêmico. Essa conexão é especialmente significativa para os adolescentes, que tendem a ser notívagos, mas normalmente começam a estudar em um horário cedo.

Violeta Stoimenova/E+ via Getty Images Os horários de pico, dizem especialistas, são fundamentais para as pessoas resolverem problemas e tendem a ser menos cuidadosas e mais dependentes de atalhos mentais

Um estudo escolheu aleatoriamente mais de 700 adolescentes para exames no início da manhã, no final da manhã ou à tarde. Os considerados corujas tiveram pontuações mais baixas em relação às cotovias nas duas sessões da manhã, mas essa desvantagem desapareceu para as corujas que fizeram o exame à tarde. Os horários de início antecipado podem colocar os estudantes corujas um passo atrás das cotovias.

A hora do dia também pode ser levada em consideração ao realizar avaliações de distúrbios cognitivos, como transtorno de déficit de atenção ou doença de Alzheimer.

O agendamento do horário pode ser particularmente significativo para os adultos mais velhos, que tendem a ser brincalhões e muitas vezes apresentam efeitos de sincronia maiores do que os adultos jovens.

O desempenho é melhor nos horários de pico em diversas medidas neuropsicológicas importantes utilizadas para avaliar essas condições. Não considerar a sincronia pode afetar a precisão dos diagnósticos e, consequentemente, afetar a elegibilidade dos ensaios clínicos e os dados sobre a eficácia do tratamento.

É claro que a sincronia não afeta o desempenho de todas as tarefas ou de todas as pessoas. Tarefas simples e fáceis – como reconhecer rostos ou lugares familiares, discar o número de telefone de um amigo próximo ou preparar uma receita favorita – provavelmente não mudarão ao longo do dia. Além disso, os jovens adultos que não são nem cotovias nem corujas apresentam menor variabilidade no desempenho ao longo do dia.

Para aqueles que são madrugadores ou notívagos, enfrentar as tarefas mentais mais difíceis em momentos que se alinham com seus picos circadianos pessoais pode melhorar seus resultados. Quando pequenas melhorias no desempenho oferecem uma vantagem essencial, a sincronia pode ser um segredo para o sucesso.

*Cindi May é professora de Psicologia na Faculdade de Charleston, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos

**Este artigo foi publicado no The Conversation e reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original em inglês.