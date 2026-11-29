O senador Efraim Filho (PL-PB), coordenador da campanha de Rogério Marinho ao comando do Senado, disse à coluna que cálculos atualizados apontam votos suficientes para derrotar Davi Alcolumbre.

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Nos últimos dias, segundo Efraim, Marinho reposicionou a estratégia e passou a priorizar o contato mais direto e individual com os colegas.

Efraim acrescentou que Marinho conta, hoje, com o apoio de senadores do MDB, Republicanos, Podemos, PSD, Novo e até da federação PP-União, à qual pertencem o atual presidente do Senado e a senadora Tereza Cristina, também candidata.

Seguiremos trabalhando pela unidade das oposições, afirmou.

O coordenador chamou atenção para a festa de aniversário de Marinho, na última quarta-feira, 18, que reuniu um número de convidados acima do esperado.

A senadora Tereza esteve presente. Efraim comentou que ela e Marinho mantêm sintonia e canal de diálogo aberto. A ideia é que as duas candidaturas se unifiquem em algum momento.

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Sem holofotes e sem pirotecnia, mas com discrição e eficiência, acreditamos estar no rumo certo e no caminho da vitória. Essa é a estratégia adequada para quem enfrenta as pressões do governo e seus respectivos instrumentos, emendou Efraim.