A disputa pela eleição da Câmara ganhará mais um nome.

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O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse à coluna que vai registrar candidatura avulsa, sem a necessidade de apoio formal do partido.

Ele afirmou que não concorda com a forma como Hugo Motta tem conduzido os trabalhos legislativos.

A principal queixa diz respeito à maneira como o atual presidente organiza o funcionamento da Casa, com convocações recorrentes de sessões extraordinárias.

Essas sessões estão previstas no regimento, mas, segundo Rocha, devem ser convocadas em circunstâncias específicas, e não se tornar praticamente a regra.

O deputado reclama que, da forma como os trabalhos vêm ocorrendo, falta previsibilidade, há prejuízo ao planejamento, aumenta a pressão sobre as votações e a rotina e a logística parlamentar acabam comprometidas.

Para ele, a Câmara não deveria funcionar à base de convocações excepcionais, mas ter uma rotina institucional mais organizada, previsível e compatível com o calendário parlamentar.

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As sessões extraordinárias distorcem o funcionamento normal do Poder Legislativo, disparou.