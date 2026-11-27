Ministros do STF já fizeram chegar ao Senado que não aceitarão o impeachment de integrantes da corte, mesmo que Rogério Marinho vença a eleição para a presidência da Casa.

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E nem é algo tão reservado assim. Interlocutores dizem que ministros falam abertamente, com tranquilidade, que não permitirão a abertura do que chamam de perigoso precedente.

Quando questionados pelos mais próximos sobre o que poderia ser feito caso o Senado decida levar adiante uma votação desse tipo, a resposta é a seguinte:

Já anulamos um indulto presidencial.

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Em 2023, por 8 votos a 2, o STF anulou o indulto concedido por Jair Bolsonaro que extinguia a pena imposta ao ex-deputado Daniel Silveira.