Nem se Marinho vencer: ministros do STF avisam que não aceitarão impeachment
A eleição no Senado será em fevereiro do ano que vem. Por enquanto, integrantes da corte torcem pela reeleição de Davi Alcolumbre
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Ministros do STF já fizeram chegar ao Senado que não aceitarão o impeachment de integrantes da corte, mesmo que Rogério Marinho vença a eleição para a presidência da Casa.
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E nem é algo tão reservado assim. Interlocutores dizem que ministros falam abertamente, com tranquilidade, que não permitirão a abertura do que chamam de perigoso precedente.
Quando questionados pelos mais próximos sobre o que poderia ser feito caso o Senado decida levar adiante uma votação desse tipo, a resposta é a seguinte:
Já anulamos um indulto presidencial.
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Em 2023, por 8 votos a 2, o STF anulou o indulto concedido por Jair Bolsonaro que extinguia a pena imposta ao ex-deputado Daniel Silveira.