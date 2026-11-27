Rogério Marinho ouviu de próprios aliados que a campanha pelo voto aberto na eleição para a presidência do Senado teria de ser repensada.

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O motivo é simples: há senadores próximos de Davi Alcolumbre que estão de saco cheio do atual presidente e contam com o voto secreto para traí-lo.

Se ficar combinado que todos os que votarem na oposição terão de mostrar o voto, a situação ficará mais difícil.

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A votação aberta tem sido muito incentivada pela militância bolsonarista, que está à caça de traidores da direita.