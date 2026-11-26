Toda nova legislatura é a mesma coisa: políticos chegam a Brasília com um estereótipo na cabeça e acabam exagerando nas críticas à cidade.

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Em 2023, o então ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que Brasília era uma ilha da fantasia e que a escolha da cidade como capital do país fez muito mal ao Brasil.

Agora, o deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos-MG), irmão gêmeo de Cleitinho, afirma que, em Brasília, na visão dele, não se produz nada, não tem produtividade nenhuma, é só político, é só assessor do assessor.

Realmente, para quem desembarca no aeroporto e tem um carro oficial à espera para levá-lo diretamente ao espaçoso apartamento funcional e aos gabinetes com ar-condicionado, Brasília é uma ilusão mesmo.

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Nesta semana, o Congresso tem realizado eventos para dar as boas-vindas aos novos parlamentares. A programação deveria incluir um tour pelo Distrito Federal. De preferência, de ônibus.