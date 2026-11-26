O que falta para Trabuco aceitar o convite de Lula para a Fazenda
O principal cotado para a pasta neste momento tem 75 anos e comanda o Conselho de Administração do Bradesco
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Luiz Carlos Trabuco disse a amigos mais próximos que topa ser ministro da Fazenda no quarto mandato de Lula.
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Por ele, o convite feito pelo presidente está aceito.
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O que falta? Convencer a esposa, a empresária, escritora, apresentadora, socialite e youtuber Lucília Diniz.