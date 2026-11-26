Em fevereiro de 2019, quando chegou pela primeira vez ao comando do Senado, Davi Alcolumbre enalteceu o fato de senadores terem revelado o voto nele, contra Renan Calheiros.

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No primeiro discurso, prometeu acabar com o que chamou de segredismo nas votações para presidente do Senado.

Era blefe.

Agora, Alcolumbre ameaça anular os votos de quem declarar em quem votou na eleição interna do Senado, em fevereiro do ano que vem.

O atual presidente do Senado é um típico blefador. Sabe que vai perder e, querendo intimidar especialmente os novatos, ameaça algo que nunca aconteceu na história do Senado, disse à coluna o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Girão não estará no Senado em 2027. Foi candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema e está no fim de seu mandato de oito anos como senador. Ele deixa um recado a quem chega.

Os senadores não podem se intimidar e têm o dever de mostrar os votos. Davi vai anular 30, 40 votos? Isso não tem cabimento. É um escárnio, uma picaretagem. É o desespero de quem vai perder. Os senadores têm de seguir em frente e mostrar o voto, comentou Girão.

A votação secreta para presidente do Senado está prevista no regimento interno da Casa. Em 2019, o STF decidiu que o formato dessa votação é uma questão interna do Senado. A justificativa histórica para o segredismo é a proteção contra pressões políticas e eventuais retaliações.

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Quem prometeu acabar com o segredismo e não o fez agora quer punir quem quer ser transparente. Quando foi para ser eleito, Davi Alcolumbre achou bom o voto aberto. Agora, quando é para derrotá-lo, fala em anular votos, emendou Girão.