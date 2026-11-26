Nesta semana, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que ninguém vai morrer se o comércio fechar aos domingos.

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Ele se referia ao esforço que o setor produtivo terá de fazer para se adequar ao fim da escala 6x1 em um prazo exíguo. O ministro também falou em chororô.

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As declarações, mais uma vez, provocaram revolta no empresariado. Representantes do setor alertam que a conta vai chegar, também pela falta, no entender da categoria, de um diálogo republicano e construtivo.

Muita gente em Brasília já pediu a Lula que troque o ministro do Trabalho. Até aqui, o presidente não deu ouvidos.

Lula e Marinho têm uma amizade antiga e fraterna, dos tempos de metalúrgicos no ABC paulista.

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Um ex-ministro petista acrescentou à coluna que o presidente concorda com as declarações de seu auxiliar. A maior prova disso, segundo ele, é justamente o fato de Marinho continuar ministro.