Líder do PL provoca a própria bancada: 'E se o nosso candidato ganhar?'
Até agora, além de Hugo Motta (Republicanos), o deputado Paulo Martins (Novo) lançou candidatura, e Luiz Philippe de Orleans e Bragança se colocou como opção no PL
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Há deputados do PL que não embarcam na ideia de uma candidatura alternativa a Hugo Motta por medo de perder espaço na próxima legislatura, em caso de reeleição do paraibano.
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O temor existe, sobretudo, entre novatos.
Sobre o assunto, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse à coluna que, regimentalmente, o partido terá direito a comandar sete comissões, independentemente do resultado da eleição interna.
O PL elegeu a maior bancada nas últimas eleições, com 121 deputados. Motta, por sua vez, tem formado um blocão para isolar a legenda.
Sóstenes ainda provocou:
E se o nosso candidato ganhar?
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O PL ainda não decidiu qual candidato vai apoiar.