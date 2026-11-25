Há deputados do PL que não embarcam na ideia de uma candidatura alternativa a Hugo Motta por medo de perder espaço na próxima legislatura, em caso de reeleição do paraibano.

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O temor existe, sobretudo, entre novatos.

Sobre o assunto, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse à coluna que, regimentalmente, o partido terá direito a comandar sete comissões, independentemente do resultado da eleição interna.

O PL elegeu a maior bancada nas últimas eleições, com 121 deputados. Motta, por sua vez, tem formado um blocão para isolar a legenda.

Sóstenes ainda provocou:

E se o nosso candidato ganhar?

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O PL ainda não decidiu qual candidato vai apoiar.