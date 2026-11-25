As informações de que uma nova fase do pacote fiscal possa alcançar as emendas provocaram reação imediata do Congresso.

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Lideranças de vários partidos ouvidas pela coluna dizem que não vão aceitar qualquer tentativa de mexer nas emendas. No máximo, ensaiar mais uma tentativa de disciplinar melhor a distribuição dos recursos.

O argumento é que o governo perdulário como eles próprios dizem não pode transferir para o Parlamento a responsabilidade de cortar gastos.

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Com a captura de parte do orçamento pelo Congresso, as emendas se tornaram a razão de ser dos mandatos parlamentares.

