Cury põe a política em stand by e retoma cursos sobre inteligência emocional
Escritor e psiquiatra foi o único candidato fora da polarização que conseguiu alcançar dois dígitos em pesquisas
compartilhe
Augusto Cury, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial deste ano, voltou a movimentar suas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Mas a política saiu do foco. O psiquiatra e escritor não fala mais sobre o caso Master, por exemplo, nem sobre o pacote fiscal que tem mobilizado Brasília e o mercado.
Um mês depois do segundo turno das eleições, Cury já está com a agenda cheia de cursos e palestras sobre inteligência emocional.
Em relação à candidatura pelo Avante, tem dito aos mais próximos que nunca foi tão testado psicologicamente. Também se refere à campanha como uma experiência difícil e sacrificante.
Embora comente que a política ficará em stand by, ninguém no entorno de Cury acredita que ele voltará a disputar eleições.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A aposta é que a experiência de 2026 será registrada em um novo livro do escritor.